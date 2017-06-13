«Арсенал» не хочет усиливать конкурентов, продав Санчеса

Руководство «Арсенала» выступило против продажи форварда сборной Чили Алексиса Санчеса конкурентам по чемпионату Англии. Ранее стало известно, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси». Оба клуба готовы выплатить не менее 45 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас «канониры» ведут переговоры со своим игроком относительно продления контракта, но стороны не могут найти компромисс по зарплате Санчеса. Если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, то игрок покинет Англию.

Стоит отметить, что Санчес выступает в составе «Арсенала» с 2014 года, перейдя из «Барселоны». С того момента он записал на свой счет 144 матча, 72 гола и 42 результативные передачи.