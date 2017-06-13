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    «Арсенал» не хочет усиливать конкурентов, продав Санчеса

    Руководство «Арсенала» выступило против продажи форварда сборной Чили Алексиса Санчеса конкурентам по чемпионату Англии. Ранее стало известно, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси». Оба клуба готовы выплатить не менее 45 миллионов фунтов стерлингов.

    Сейчас «канониры» ведут переговоры со своим игроком относительно продления контракта, но стороны не могут найти компромисс по зарплате Санчеса. Если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, то игрок покинет Англию.

    Стоит отметить, что Санчес выступает в составе «Арсенала» с 2014 года, перейдя из «Барселоны». С того момента он записал на свой счет 144 матча, 72 гола и 42 результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    13.06.2017 09:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 июня 2017, 13:44

      Еще раз говорю, нет - кричу: платите сколько просит!!! Его показатели говорят всё!!! ))))

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 13 июня 2017, 17:06

      Либо в Мюнхен, либо под крылом у Арсена

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 13 июня 2017, 10:33

      Если продадут конкуренту, то это будет очень глупо

      0
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      Рейтинг: +65

      Loveloko 13 июня 2017, 10:30

      В Баварию уедет, но не факт что заиграет. С Левандовски конкурировать тяжело

      0
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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 13 июня 2017, 09:46

      Санчесу давно пора уходить

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