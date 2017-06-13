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«Арсенал» не хочет усиливать конкурентов, продав Санчеса

13 июня 2017, 09:32
5

Руководство «Арсенала» выступило против продажи форварда сборной Чили Алексиса Санчеса конкурентам по чемпионату Англии. Ранее стало известно, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси». Оба клуба готовы выплатить не менее 45 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас «канониры» ведут переговоры со своим игроком относительно продления контракта, но стороны не могут найти компромисс по зарплате Санчеса. Если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, то игрок покинет Англию.

Стоит отметить, что Санчес выступает в составе «Арсенала» с 2014 года, перейдя из «Барселоны». С того момента он записал на свой счет 144 матча, 72 гола и 42 результативные передачи.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Манчестер Сити Челси Санчес Алексис
Комментарии (5)
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Bekmankek
1497336394
Санчесу давно пора уходить
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Loveloko
1497339034
В Баварию уедет, но не факт что заиграет. С Левандовски конкурировать тяжело
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mig28
1497339180
Если продадут конкуренту, то это будет очень глупо
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iron_Savior
1497362819
Либо в Мюнхен, либо под крылом у Арсена
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Superviser77
1497437070
Еще раз говорю, нет - кричу: платите сколько просит!!! Его показатели говорят всё!!! ))))
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