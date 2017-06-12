Лопетеги: «Македония забила, поставив результат встречи под угрозу»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги признал, что результат выездного матча в рамках отборочного турнира с Македонией был под угрозой. Но победа была одержана заслужено, считает специалист.

«Это футбол. Если у тебя множество моментов, но ты не забиваешь третий гол, то тогда вдруг забивает соперник и ставит результат под угрозу. Нам предстоит провести глубокий анализ этого матча. Но и сейчас можно сказать, что Испания победила убедительно не по голам, а по игре.

Иско? Он показал свою игру на должном уровне. У него есть все качества для того, чтобы показывать такую игру на любой позиции», – сказал Лопетеги.

Отборочный матч к чемпионату мира-2018 Македония – Испания закончился со счетом 1:2.