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    Лопетеги: «Македония забила, поставив результат встречи под угрозу»

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги признал, что результат выездного матча в рамках отборочного турнира с Македонией был под угрозой. Но победа была одержана заслужено, считает специалист.

    «Это футбол. Если у тебя множество моментов, но ты не забиваешь третий гол, то тогда вдруг забивает соперник и ставит результат под угрозу. Нам предстоит провести глубокий анализ этого матча. Но и сейчас можно сказать, что Испания победила убедительно не по голам, а по игре.

    Иско? Он показал свою игру на должном уровне. У него есть все качества для того, чтобы показывать такую игру на любой позиции», – сказал Лопетеги.

    Отборочный матч к чемпионату мира-2018 Македония – Испания закончился со счетом 1:2.

    Источник: Marca

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    12.06.2017 08:31
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