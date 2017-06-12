«Эвертон» нацелился на бывшего защитника «МЮ»

Центральный защитник «Бернли» Майкл Кин входит в список приоритетных трансферных целей для руководства «Эвертона». Контракт футболиста со своим нынешним клубом рассчитан еще на один сезон. Высока вероятность того, что он может через год покинуть «Бернли» на правах свободного агента.

В услугах Кина заинтересованы также «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Представители «Эвертона» делают все, чтобы заполучить 24-летнего футболиста в свои ряды. Напомним, что два года назад манкунианцы продали Кина «Бернли» за 2 миллиона фунтов. По условиям сделки, «МЮ» получит 25% от суммы последующей продажи защитника.