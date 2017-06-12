Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Эвертон» нацелился на бывшего защитника «МЮ»

    Центральный защитник «Бернли» Майкл Кин входит в список приоритетных трансферных целей для руководства «Эвертона». Контракт футболиста со своим нынешним клубом рассчитан еще на один сезон. Высока вероятность того, что он может через год покинуть «Бернли» на правах свободного агента.

    В услугах Кина заинтересованы также «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Представители «Эвертона» делают все, чтобы заполучить 24-летнего футболиста в свои ряды. Напомним, что два года назад манкунианцы продали Кина «Бернли» за 2 миллиона фунтов. По условиям сделки, «МЮ» получит 25% от суммы последующей продажи защитника.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2017 07:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11