Добровольский недоволен подготовкой молдавских футболистов в клубах

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский остался недоволен результатом встречи отборочного турнира к чемпионату мира-2018 со сборной Грузии. По его словам, футболистом явно не хватило физических кондиций.

«Игра разделилась на два разных тайма. Думаю, нам еще не хватает менталитета и физической готовности, поэтому практически все вторые таймы мы проваливаем. Хотел бы пожелать нашим тренерам в клубах, чтобы уделили внимание этому, потому что в ином случае всегда будет страдать сборная.

Страдает всегда сборная из-за людей, которые в клубах не дорабатывают и их устраивает то состояние, в котором они находятся. Это наша проблема практически с первого матча.

Даже в товарищеских матчах сталкиваемся с этим. Это проблема не системы, а клубов, если их устраивает такое состояние футболистов», – приводит слова Добровольского «Молдавский футбол».

Матч 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Молдавия – Грузия закончился со счетом 2:2.