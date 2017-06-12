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    Добровольский недоволен подготовкой молдавских футболистов в клубах

    Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский остался недоволен результатом встречи отборочного турнира к чемпионату мира-2018 со сборной Грузии. По его словам, футболистом явно не хватило физических кондиций.

    «Игра разделилась на два разных тайма. Думаю, нам еще не хватает менталитета и физической готовности, поэтому практически все вторые таймы мы проваливаем. Хотел бы пожелать нашим тренерам в клубах, чтобы уделили внимание этому, потому что в ином случае всегда будет страдать сборная.

    Страдает всегда сборная из-за людей, которые в клубах не дорабатывают и их устраивает то состояние, в котором они находятся. Это наша проблема практически с первого матча.

    Даже в товарищеских матчах сталкиваемся с этим. Это проблема не системы, а клубов, если их устраивает такое состояние футболистов», – приводит слова Добровольского «Молдавский футбол».

    Матч 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Молдавия – Грузия закончился со счетом 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2017 06:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 июня 2017, 08:05

      Там проблема ещё с детского футбола тянется...

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