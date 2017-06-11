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    Отбор на ЧМ-2018. Австрия упустила победу над Ирландией, Грузия вырвала ничью в матче с Молдавией

    В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Ирландии на своем поле ушла от поражения против Австрии (1:1) и вышла на первое место в группе D.

    В другой встрече Грузия сумела свести дело к ничейному исходу, уступая Молдавии после первого тайма со счетом 0:2.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

    Ирландия – Австрия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хинтереггер, 31; 1:1 – Уолтерс, 85.

    Молдавия – Грузия – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гынсарь, 15; 2:0 – Дедов, 36; 2:1 – Меребашвили, 66; 2:2 – Казаишвили, 70.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2017 20:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 23:48

      Ирландцы на кураже додавили матч. хотя по игре и сценарию австрийцы горазды были зацепить 3 очка.....

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