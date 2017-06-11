Отбор на ЧМ-2018. Австрия упустила победу над Ирландией, Грузия вырвала ничью в матче с Молдавией

В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Ирландии на своем поле ушла от поражения против Австрии (1:1) и вышла на первое место в группе D.

В другой встрече Грузия сумела свести дело к ничейному исходу, уступая Молдавии после первого тайма со счетом 0:2.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

Ирландия – Австрия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хинтереггер, 31; 1:1 – Уолтерс, 85.

Молдавия – Грузия – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Гынсарь, 15; 2:0 – Дедов, 36; 2:1 – Меребашвили, 66; 2:2 – Казаишвили, 70.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)