Отбор на ЧМ-2018. Австрия упустила победу над Ирландией, Грузия вырвала ничью в матче с Молдавией

Ирландцы на кураже додавили матч. хотя по игре и сценарию австрийцы горазды были зацепить 3 очка.....
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Ирландии на своем поле ушла от поражения против Австрии (1:1) и вышла на первое место в группе D.
В другой встрече Грузия сумела свести дело к ничейному исходу, уступая Молдавии после первого тайма со счетом 0:2.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа D. 6-й тур
Ирландия – Австрия – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Хинтереггер, 31; 1:1 – Уолтерс, 85.
Голы: 1:0 – Гынсарь, 15; 2:0 – Дедов, 36; 2:1 – Меребашвили, 66; 2:2 – Казаишвили, 70.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)