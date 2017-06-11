Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» получили от ФИФА права на трансляцию Кубка конфедераций-2017

ФИФА в официальном пресс-релизе объявила о том, что подписала контракт с Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ» на трансляцию матчей Кубка конфедераций-2017. Сумма за показ игр оценивается в 3,5 миллиона долларов.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира», – сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.