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    Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» получили от ФИФА права на трансляцию Кубка конфедераций-2017

    ФИФА в официальном пресс-релизе объявила о том, что подписала контракт с Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ» на трансляцию матчей Кубка конфедераций-2017. Сумма за показ игр оценивается в 3,5 миллиона долларов.

    Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    «Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира», – сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

    Источник: ТАСС

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    11.06.2017 15:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июня 2017, 16:04

      Как бы не передрались при делёжке халявы..

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 16:03

      Что за лажа опять с ценой трансляций ))))))))) Хоть бы уж совсем ее не озвучивали !

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 11 июня 2017, 16:13

      Во-во... Изначально озвучивались 100 млн дол.... Столько не скидывают.... Решили глаза россиян не нервировать...

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 июня 2017, 15:57

      Канделаки со своими монделаками довольна)

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