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Навас и Медведев покинули «Ростов»

9 июня 2017, 10:56
34

Защитник Сесар Навас покинул «Ростов». В команде он провел два года, стал серебряным призером РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Мы желаем Сесару всегда оставаться таким же надежным защитником и добрым, позитивным человеком.

Спасибо тебе за все, Сесар!» – говорится в обращении пресс-службы клуба.

Сам Навас поблагодарил болельщиков за поддержку, которую он получал на протяжении двух лет

«Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, которые я провел в «Ростове». Это были два чудесных сезона, как в профессиональном, так и в личном аспекте. Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю Вам удачи в следующих сезонах!

С любовью, Сесар Навас» – сказал футболист.

Кроме того, голкипер Никита Медведев также покинул «Ростов».

«В составе нашей команды Никита дебютировал в Премьер-лиге, Лиге Европы, а также установил рекорд России по количеству сухих минут подряд в рамках РФПЛ.

Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах «Ростова» и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений», – говорится в обращении пресс-службы.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Трансферы Ростов Навас Сесар Медведев Никита
Комментарии (34)
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lek!
1496996165
Посыпался Ростов , а такой клуб был .
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STAFOR13
1496996243
уже пол состава ушло... хотя бы продавали бы, а то получиться как с Томью...
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ALeX-161-rus
1496996278
Мы с тобой Ростов,всегда будем!! И из за всяких руководителей,нечистых на руку,не бросим тебя!!!
Ответить
Pro100Kid
1496996478
В общем уже ясно кто будет стоять на вылет в следующем сезоне, к сожалению...
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ELDA
1496998020
ну все ростов середняк. Мы больше уже не увидим Ростов - Бавария , Ростов - Мю.
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marslond
1496998165
Наваса отпускают, а вместо него подписывают непонятного поляка лучше бы испанца оставили, да и Медведев бы не помешал.
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subbotaspartak
1496999183
Они наверно не просто отпускают, Они не могут удержать. Где бабки взять?
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ivanthebest
1497001915
Посыпался Ростов.. Как-то очень рано и слишком быстро...
Ответить
Димон Панкер
1497002863
Ничего, справимся, переживём как-нибудь. Игроки и тренеры приходят и уходят, Сельмаш и болельщики остаются!
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bomilazdeshnii
1497003851
А Кучуку что остается. ФНЛ.
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