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    Навас и Медведев покинули «Ростов»

    Защитник Сесар Навас покинул «Ростов». В команде он провел два года, стал серебряным призером РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    «Мы желаем Сесару всегда оставаться таким же надежным защитником и добрым, позитивным человеком.

    Спасибо тебе за все, Сесар!» – говорится в обращении пресс-службы клуба.

    Сам Навас поблагодарил болельщиков за поддержку, которую он получал на протяжении двух лет

    «Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, которые я провел в «Ростове». Это были два чудесных сезона, как в профессиональном, так и в личном аспекте. Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю Вам удачи в следующих сезонах!

    С любовью, Сесар Навас» – сказал футболист.

    Кроме того, голкипер Никита Медведев также покинул «Ростов».

    «В составе нашей команды Никита дебютировал в Премьер-лиге, Лиге Европы, а также установил рекорд России по количеству сухих минут подряд в рамках РФПЛ.

    Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах «Ростова» и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений», – говорится в обращении пресс-службы.

    Источник: ФК «Ростов»

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    09.06.2017 10:56
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 14:16

      А Кучук сам играть будет ?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 июня 2017, 14:11

      Что остаётся от Ростова.....?(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 4agaaa 9 июня 2017, 15:25

      Кроме преданных болел, к сожалению, больше ни кого. Мы еще дадим стране угля.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 9 июня 2017, 13:24

      А Кучуку что остается. ФНЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 9 июня 2017, 13:07

      Ничего, справимся, переживём как-нибудь.
      Игроки и тренеры приходят и уходят, Сельмаш и болельщики остаются!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Димон Панкер 9 июня 2017, 15:28

      Истину глаголишь, друг мой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 июня 2017, 12:51

      Посыпался Ростов.. Как-то очень рано и слишком быстро...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      MaxKlim 9 июня 2017, 12:34

      К сожалению Ростов сейчас будет бороться за "выживание"!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Danpos > MaxKlim 9 июня 2017, 12:39

      будет Томь 2.0

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      MaxKlim > Danpos 9 июня 2017, 13:10

      Ну как мне кажется ситуация еще не такая плачевная, хотя всякое возможно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июня 2017, 12:06

      Они наверно не просто отпускают,
      Они не могут удержать.
      Где бабки взять?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 9 июня 2017, 11:49

      Наваса отпускают, а вместо него подписывают непонятного поляка лучше бы испанца оставили, да и Медведев бы не помешал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      ELDA 9 июня 2017, 11:47

      ну все ростов середняк. Мы больше уже не увидим Ростов - Бавария , Ростов - Мю.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > ELDA 9 июня 2017, 14:56

      и очень жаль
      минус годный клуб из разряда "не москва-не с-пб"

      2
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      ...
      Рейтинг: +32

      ELDA > Йогурт Мэн 9 июня 2017, 15:30

      да кстати почти такое же с краснодаром и с рубином происходило

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > ELDA 9 июня 2017, 15:41

      ну Краснодар ещё относительно высоко пока
      тяжело в рфпл не столичным командам

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 июня 2017, 11:21

      В общем уже ясно кто будет стоять на вылет в следующем сезоне, к сожалению...

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Pro100Kid 9 июня 2017, 15:34

      Если ты о Сельмаше, то это еще бабушка надвое сказала. К концу сезона поглядим.

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