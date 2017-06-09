Навас и Медведев покинули «Ростов»

Защитник Сесар Навас покинул «Ростов». В команде он провел два года, стал серебряным призером РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Мы желаем Сесару всегда оставаться таким же надежным защитником и добрым, позитивным человеком.

Спасибо тебе за все, Сесар!» – говорится в обращении пресс-службы клуба.

Сам Навас поблагодарил болельщиков за поддержку, которую он получал на протяжении двух лет

«Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, которые я провел в «Ростове». Это были два чудесных сезона, как в профессиональном, так и в личном аспекте. Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю Вам удачи в следующих сезонах!

С любовью, Сесар Навас» – сказал футболист.

Кроме того, голкипер Никита Медведев также покинул «Ростов».

«В составе нашей команды Никита дебютировал в Премьер-лиге, Лиге Европы, а также установил рекорд России по количеству сухих минут подряд в рамках РФПЛ.

Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах «Ростова» и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений», – говорится в обращении пресс-службы.