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    Леонов: «По оценкам экспертов ФИФА, на «Казань-Арене» одно из лучших полей в России»

    Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о готовности «Казань-Арены» к проведению матчей Кубка конфедераций.

    «Будем ли мы менять газон после Кубка конфедераций? Да, это больная тема. Но у нас были объективные причины для того, чтобы снимать и стелить новое травяное покрытие на «Казань Арене». Сейчас по оценкам экспертов ФИФА в Казани одно из лучших полей в России. Естественно, за этим газоном мы ухаживаем, потому что для красивого футбола это очень важно», – сказал Леонов.

    Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

    Источник: Спорт FM

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    09.06.2017 00:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 09:38

      Шой - про газон на Крестовском давно не пишут. Два варианта : или там все хорошо , или настолько плохо , что писать страшно .

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > dok66 9 июня 2017, 12:26

      Третий вариант: А хрен его знает!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > subbotaspartak 9 июня 2017, 12:44

      Тоже вариант .

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 9 июня 2017, 06:23

      После стольких перекладок и отмывания, только не поля....

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > zagrizlik 9 июня 2017, 08:11

      а при чем тут Казать, это к Питеру вопрос

      -1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > spartak_88 9 июня 2017, 19:55

      да ты чоооооо. изучи историю казань арены...

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > zagrizlik 10 июня 2017, 12:46

      Как раз таки переделки в гаспроме были и много)) а про Казань арены тишина в новостях)) разницу чуешь))))) и где большей степени бабло отмывается

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > spartak_88 11 июня 2017, 01:00

      Просто масштабы воровства не сопоставить. А украл ты 100.000 или миллион, для УК разницы нет.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 июня 2017, 05:57

      Поле уж точно лучше лужайки Крестовского

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