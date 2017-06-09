Леонов: «По оценкам экспертов ФИФА, на «Казань-Арене» одно из лучших полей в России»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о готовности «Казань-Арены» к проведению матчей Кубка конфедераций.

«Будем ли мы менять газон после Кубка конфедераций? Да, это больная тема. Но у нас были объективные причины для того, чтобы снимать и стелить новое травяное покрытие на «Казань Арене». Сейчас по оценкам экспертов ФИФА в Казани одно из лучших полей в России. Естественно, за этим газоном мы ухаживаем, потому что для красивого футбола это очень важно», – сказал Леонов.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.