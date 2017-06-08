Чиновник ФИФА: «В России нет проблем перед Кубком конфедераций, которые были у Бразилии»

Начальник отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира ФИФА Джей Нойхаус рассказал о подготовке России к Кубку конфедераций-2017.

Нойхаус подчеркнул, что Россия не имеет проблем с инфраструктурой, которые были ранее у Бразилии.

«В Бразилии у нас было шесть новых стадионов, и поэтому проблемы с инфраструктурой. Здесь такого нет, потому что эти арены уже давно существуют. Только в Петербурге новая арена, а остальные уже использовались раньше.

Страсть к турниру подогревается, все больше людей хотят увидеть этот турнир. Здорово, что другие страны узнают, насколько важно попасть на Кубок конфедераций», – сказал Нойхаус.

Напомним, что матчи Кубка конфедераций будут проходить в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.