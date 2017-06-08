Чиновник ФИФА: «В России нет проблем перед Кубком конфедераций, которые были у Бразилии»

Зато у России другие есть...зашёл ради интереса посмотреть сколько билеты на КК-17 стоят, и предложения в основном от перекупщиков, причём не официальных, и цена минимум в 8 раз больше той, что была в брошюре ФИФА под категорией 4...хорошие места от 20 тысяч и выше...они хоть знают наши средние зарплаты по регионам или нет?
Начальник отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира ФИФА Джей Нойхаус рассказал о подготовке России к Кубку конфедераций-2017.
Нойхаус подчеркнул, что Россия не имеет проблем с инфраструктурой, которые были ранее у Бразилии.
«В Бразилии у нас было шесть новых стадионов, и поэтому проблемы с инфраструктурой. Здесь такого нет, потому что эти арены уже давно существуют. Только в Петербурге новая арена, а остальные уже использовались раньше.
Страсть к турниру подогревается, все больше людей хотят увидеть этот турнир. Здорово, что другие страны узнают, насколько важно попасть на Кубок конфедераций», – сказал Нойхаус.
Напомним, что матчи Кубка конфедераций будут проходить в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.