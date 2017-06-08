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    Чиновник ФИФА: «В России нет проблем перед Кубком конфедераций, которые были у Бразилии»

    Начальник отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира ФИФА Джей Нойхаус рассказал о подготовке России к Кубку конфедераций-2017.

    Нойхаус подчеркнул, что Россия не имеет проблем с инфраструктурой, которые были ранее у Бразилии.

    «В Бразилии у нас было шесть новых стадионов, и поэтому проблемы с инфраструктурой. Здесь такого нет, потому что эти арены уже давно существуют. Только в Петербурге новая арена, а остальные уже использовались раньше.

    Страсть к турниру подогревается, все больше людей хотят увидеть этот турнир. Здорово, что другие страны узнают, насколько важно попасть на Кубок конфедераций», – сказал Нойхаус.

    Напомним, что матчи Кубка конфедераций будут проходить в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2017 16:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 8 июня 2017, 19:59

      Зато у России другие есть...зашёл ради интереса посмотреть сколько билеты на КК-17 стоят, и предложения в основном от перекупщиков, причём не официальных, и цена минимум в 8 раз больше той, что была в брошюре ФИФА под категорией 4...хорошие места от 20 тысяч и выше...они хоть знают наши средние зарплаты по регионам или нет?

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ProstoPolzovatel 8 июня 2017, 23:59

      в кредит)))))

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > himik2-62 9 июня 2017, 05:32

      В ВИП ложу - ипотека.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > _Marqella_ 9 июня 2017, 07:37

      Почему это пустые? фанаты из других стран что ли не приедут? скупят все под завязку! КК и ЧМ не для нашего населения делают, а чтоб показать, что Россия в состоянии провести достойно любое мероприятие и что мы ни какие не агрессоры, коими нас все считают... поэтому всем будет насрать на наших фанатов и на их ЗП...

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > Дядя Серёжа 9 июня 2017, 13:00

      Ну да...пожизненная)))

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > RedGreenHooligan 9 июня 2017, 17:11

      конечно не поедут.в россии война,пидороффф не уважают ....))))им с основания земли вдалбливали какие мы нехорошие

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