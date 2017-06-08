Чичарито – в заявке сборной Мексики на Кубок конфедераций-2017

Стал известен состав сборной Мексики на предстоящий Кубок конфедераций-2017.
В заявку южноамериканской команды попал нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес.
Вратари: Гильермо Очоа («Гранада», Испания), Альфредо Талавера («Депортиво Толука»), Родольфо Кота («Чивас Гвадалахара»).
Защитники: Нестор Араухо («Сантос Лагуна»), Карлос Сальседо («Фиорентина», Италия), Рафаэль Маркес, Луис Рикардо Рейес Морено (оба — «Атлас»), Диего Рейес («Эспаньол», Испания), Эктор Морено («Байер-04», Германия), Освальдо Аланис («Гвадалахара»).
Полузащитники: Джонатан дос Сантос («Вильярреал», Испания), Мигель Лаюн, Хесус Корона, Эктор Эррера (все — «Порту», Португалия), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Карлос Вела («Реал Сосьедад», Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Голландия), Хавьер Акино («Тигрес»).
Нападающие: Марко Фабиан («Айнтрахт», Германия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Хавьер Эрнандес («Байер», Германия), Орибе Перальта («Америка»), Ирвин Лосана («Пачука»).