Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чичарито – в заявке сборной Мексики на Кубок конфедераций-2017

    Стал известен состав сборной Мексики на предстоящий Кубок конфедераций-2017.

    В заявку южноамериканской команды попал нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес.

    Вратари: Гильермо Очоа («Гранада», Испания), Альфредо Талавера («Депортиво Толука»), Родольфо Кота («Чивас Гвадалахара»).

    Защитники: Нестор Араухо («Сантос Лагуна»), Карлос Сальседо («Фиорентина», Италия), Рафаэль Маркес, Луис Рикардо Рейес Морено (оба — «Атлас»), Диего Рейес («Эспаньол», Испания), Эктор Морено («Байер-04», Германия), Освальдо Аланис («Гвадалахара»).

    Полузащитники: Джонатан дос Сантос («Вильярреал», Испания), Мигель Лаюн, Хесус Корона, Эктор Эррера (все — «Порту», Португалия), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Карлос Вела («Реал Сосьедад», Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Голландия), Хавьер Акино («Тигрес»).

    Нападающие: Марко Фабиан («Айнтрахт», Германия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Хавьер Эрнандес («Байер», Германия), Орибе Перальта («Америка»), Ирвин Лосана («Пачука»).

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2017 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 8 июня 2017, 17:20

      эктор морено из псв, а не с байера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июня 2017, 15:44

      Очень интересная сборная , самое главное , что мексиканцы в отличие от немцев приедут первым составом , думаю в такой ситуации мексиканцы главные фавориты турнира , отдельное спасибо , что к нам в Россию приедет Рафа Маркес , он легенда мирового футбола и при этом в свои почти 40 лет показывает игру очень хорошего уровня.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11