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    Судей на Кубке конфедераций будут сопровождать сотрудники МВД

    Арбитров во время Кубка конфедераций-2017 будет охранять МВД России. Об этом сообщил начальник отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира ФИФА Джей Нойхаус.

    «Судей во время Кубка конфедераций будет охранять МВД России. От гостиницы до стадиона их будет сопровождать полицейский эскорт. Как именно это будет осуществляться — решать МВД России», — сказал Нойхаус.

    Напомним, что матчи Кубка конфедераций будут проходить в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2017 12:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июня 2017, 16:23

      От кого охранять? Судьи боятся, значит есть причина.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 15:32

      А кому они нужны от гостиницы до стадиона ? Разве чтобы успели доехать по нашим пробкам под мигалками ! А в гостинице кто их будет охранять ?

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