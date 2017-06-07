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    Радченко: «Вокруг Нойштедтера год назад раздули ажиотаж»

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды «отцепить» от заявки на Кубок конфедераций нескольких игроков.

    – Процитирую Черчесова: «Велика вероятность, что Нойштедтер, Семенов и Беленов в итоговую заявку не попадут». Сюрприз?

    – Нет. Из вратарей должны были кого-то отцепить. Впрочем, какая разница, кто будет третьим номером – Габулов или Беленов? Семенов по уровню точно не превосходит остальных защитников. Вокруг Нойштедтера год назад раздули ажиотаж. К сожалению, в матчах за сборную Роман себя не проявил. Ни при Слуцком, ни при Черчесове. Хотя шансы ему давали.

    – Переоцененная фигура?

    – Отвечу так: если б Нойштедтер действительно был нужен «Шальке», его бы прошлым летом никуда не отпустили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 06:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2017, 11:51

      Правильно всё сказал.

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