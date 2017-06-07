Радченко: «Вокруг Нойштедтера год назад раздули ажиотаж»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды «отцепить» от заявки на Кубок конфедераций нескольких игроков.

– Процитирую Черчесова: «Велика вероятность, что Нойштедтер, Семенов и Беленов в итоговую заявку не попадут». Сюрприз?

– Нет. Из вратарей должны были кого-то отцепить. Впрочем, какая разница, кто будет третьим номером – Габулов или Беленов? Семенов по уровню точно не превосходит остальных защитников. Вокруг Нойштедтера год назад раздули ажиотаж. К сожалению, в матчах за сборную Роман себя не проявил. Ни при Слуцком, ни при Черчесове. Хотя шансы ему давали.

– Переоцененная фигура?

– Отвечу так: если б Нойштедтер действительно был нужен «Шальке», его бы прошлым летом никуда не отпустили.