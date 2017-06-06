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«Терек» будет переименован в «Ахмат»

6 июня 2017, 16:33
53

Руководящий совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Об этом сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.

Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный». Будем стараться оправдывать это название», – сказал Айдамиров.

В минувшем сезоне чемпионата России «Терек» занял пятое место в турнирной таблице.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (53)
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алекс88
1496756427
Ну зенит тогда в Миллер СПб...Спартак в федун Москва... Все аналогично
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dok66
1496757703
А почему сразу не "Кадыров" Грозный" ?
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Kulimen
1496757803
Лучше бы Ахмед или Путинка.
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fanchik
1496758039
Зачем менять красивое название "терек" с историей более 50 лет, в угоду кому-то.Для Ахмата достаточно Арены.А разумные ( если конечно они есть)молчат,а должны сказать "Ахмед ты не прав"
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Viruss28
1496758726
Зенит-путин, цска- шоуйгу......интересно будет!
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subbotaspartak
1496759124
Чтобы логику продолжать Надо и речку переименовать.
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hevbn 28
1496760043
Вообще Терек звучит на мой взгляд красивей ,чем Ахмат , но в нашей стране всегда любили принимать политически конъюнктурные решения (к сожалению ).
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Randy Ram
1496760692
да уж...в чемпионате России будет участвовать клуб, который назвали в честь человека, который в свою очередь говорил, что надо убивать русских как можно больше. И назвал этот клуб так человек, которых хвастался, что в первого русского он убил в 14 лет. Куда катится мир...а вы говорите Украина...
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Обер-КанцлерЪ
1496767030
Тоесть если теперь Терек кому-то проиграет, то в новостях будут заголовки типа "Ахмат проиграл", "Ахмат побежден" и тд. Не верю, что чеченцу, уважающему память Ахмата Кадырова такая идея может нравиться. Такое мог придумать только дурак.
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Drapik
1496771795
Милан переименовываем в Сильвио. Наполи - Диего. Мансити - Мансур. Челси - Абрам. Халл Сити - Проект Абрама. Рубин - Курбан. Ростов - Курбан. Динамо - Лаврентий Палыч. И, наконец, Армавир - ФК "Валераверим"
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