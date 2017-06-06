«Терек» будет переименован в «Ахмат»

Руководящий совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Об этом сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.

Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный». Будем стараться оправдывать это название», – сказал Айдамиров.

В минувшем сезоне чемпионата России «Терек» занял пятое место в турнирной таблице.