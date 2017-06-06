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    «Терек» будет переименован в «Ахмат»

    Руководящий совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Об этом сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

    «Совет клуба принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.

    Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный». Будем стараться оправдывать это название», – сказал Айдамиров.

    В минувшем сезоне чемпионата России «Терек» занял пятое место в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    06.06.2017 16:33
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +281

      serhz 7 июня 2017, 07:44

      Особенно умиляет прошение главе республике !! - этот неконтролируемый " глава " и так , что хочет то и творит и нет на него управы --так что боюсь в прошении не откажет лже-болельщикам.

      0
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 6 июня 2017, 22:19

      а чё не рамзан?или сразу на века-ФК КАДЫРОВ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Rimer 6 июня 2017, 21:47

      Зенит-Володя, Спартак-Серега. Интересно как будет выглядеть турнирная таблица если все клубы переименовать. 1 Паша 2 Витя 3 Коля 4 Настя 5 Денис

      2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 6 июня 2017, 21:42

      Ебанулись совсем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 6 июня 2017, 20:56

      Милан переименовываем в Сильвио. Наполи - Диего. Мансити - Мансур. Челси - Абрам. Халл Сити - Проект Абрама. Рубин - Курбан. Ростов - Курбан. Динамо - Лаврентий Палыч. И, наконец, Армавир - ФК "Валераверим"

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 июня 2017, 19:59

      Надо было в "РАМЗАН "

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 6 июня 2017, 19:49

      Перебор...

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 июня 2017, 19:49

      Бред какой то придумали...

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 июня 2017, 19:37

      Тоесть если теперь Терек кому-то проиграет, то в новостях будут заголовки типа "Ахмат проиграл", "Ахмат побежден" и тд. Не верю, что чеченцу, уважающему память Ахмата Кадырова такая идея может нравиться. Такое мог придумать только дурак.

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      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 > Обер-КанцлерЪ 7 июня 2017, 03:16

      дурак их и придумал

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 19:20

      Делать больше нечего что ли. Бред.

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