«Бавария» вступила в борьбу за Перишича

«Бавария» намерена составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за полузащитника «Интера» Ивана Перишича.

Хорват является главной целью для манкунианцев и уже, по информации СМИ, согласовал с ними контракт. «Красные дьяволы» готовы заплатить за 28-летнего игрока 52 миллиона евро.

Сообщается, что в последние дни мюнхенцы контактировали с «нерадзурри» и попросили их не спешить с продажей футболиста.

В минувшем сезоне Перишич провел 42 поединка, записав в свой актив 11 голов и 12 результативных передач.