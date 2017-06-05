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    «Бавария» вступила в борьбу за Перишича

    «Бавария» намерена составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за полузащитника «Интера» Ивана Перишича.

    Хорват является главной целью для манкунианцев и уже, по информации СМИ, согласовал с ними контракт. «Красные дьяволы» готовы заплатить за 28-летнего игрока 52 миллиона евро.

    Сообщается, что в последние дни мюнхенцы контактировали с «нерадзурри» и попросили их не спешить с продажей футболиста.

    В минувшем сезоне Перишич провел 42 поединка, записав в свой актив 11 голов и 12 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    05.06.2017 14:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 16:53

      Нет у Интера головы . А денежные мешки по прежнему думаю , что раз Интер , значит все по-накатанному ! Ан нет !

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 5 июня 2017, 16:28

      Если хотят вернуть былое величие Интера, то нужно продать ВСЕХ, но только кроме Перишича!

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 июня 2017, 15:36

      эх интер не тот а Перишич игрок топ уровня ну продадут его (желательно в мю конечно )) ) а дальше что пока не видно чтобы новые хозяева старались вернуть интер на былой уровень

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