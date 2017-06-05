«Бавария» вступила в борьбу за Перишича

Нет у Интера головы . А денежные мешки по прежнему думаю , что раз Интер , значит все по-накатанному ! Ан нет !
«Бавария» намерена составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за полузащитника «Интера» Ивана Перишича.
Хорват является главной целью для манкунианцев и уже, по информации СМИ, согласовал с ними контракт. «Красные дьяволы» готовы заплатить за 28-летнего игрока 52 миллиона евро.
Сообщается, что в последние дни мюнхенцы контактировали с «нерадзурри» и попросили их не спешить с продажей футболиста.
В минувшем сезоне Перишич провел 42 поединка, записав в свой актив 11 голов и 12 результативных передач.