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    Сарсания: «Нобоа усилит «Зенит», Манчини хотел видеть его в команде»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что подписание экс-полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа было согласовано с новым главным тренером команды Роберто Манчини. По его словам, итальянский специалист хотел видеть 32-летнего эквадорца в составе сине-бело-голубых.

    «Несмотря на возраст, у него прекрасные физические данные, он в хорошем функциональном состоянии и еще несколько лет сможет играть на высоком уровне. Этот игрок по качеству подходит команде и усилит ее. Мы рады, что нам удалось его подписать, у него были другие предложения, и это было не так просто.

    Ни один трансфер, приход или уход игрока, не будет сделан без решения главного тренера. Это касается и перехода Нобоа. Роберто Манчини хотел видеть его в команде. Это игрок, который на протяжении нескольких лет показывает высокий уровень и является на своей позиции в чемпионате России если и не лучшим, то входит в двойку лучших игроков», – сказал Сарсания.

    В прошедшем сезоне Нобоа провел 40 матчей, отличившись семь раз.

    Источник: Р-Спорт

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    05.06.2017 13:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 5 июня 2017, 17:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Похоже Ростов разваливается

      -7
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      Рейтинг: +712

      Cipolino > Daxa 09 5 июня 2017, 18:05

      Пахожы ты ёпнулси.

      3
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 5 июня 2017, 16:11

      значит следил за чр

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 июня 2017, 15:59

      Дай Бог чтобы он играл в Зене как в Ростове!....классный футболист)))

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июня 2017, 15:23

      Я думаю Манчини и не знает кто это....просто взяли чтоб в рубин не сбежал

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 15:04

      Кто хотел?!.. Манчини хотя бы фамилию его слышал до прихода в Зенит? ))

      1
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      Рейтинг: +48

      kanaev9 5 июня 2017, 14:47

      Данни не поможет а Нобоа поможет?Чем он лучше Данни на год моложе?Мудаки!

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 июня 2017, 14:06

      -У нас в Дилижане открываешь кран,вода течёт, второе место в мире занимает ...
      -А первое в Ереване,да?
      -Нееет..в Сан-Франциско..
      (из диалога Мизандари с Хачикяном)
      Но Сарсания с Манчини тоже так говорили, только не про воду, а про Нобоа..

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Бидон Пoмоевъ 6 июня 2017, 11:09

      Лётчик, грузин, пусть подругу позавёт.

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 5 июня 2017, 13:49

      Манчини хотел видеть его в команде?!? Он первый раз о нём услышал неделю назад!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 июня 2017, 13:43

      "У него были и другие предложения, нам было не просто"-сказал Сарсания.. Пришлось станцевать тренерскому штабу эквадорский народный танец в национальных костюмах и устроить в Неве охоту на крокодилов..
      Кстати, именно охота сыграла решающую роль, потому как танцы Эквадора разучили тренерские штабы и других команд, а крокодила только Миллер сумел достать во время нереста...

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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 5 июня 2017, 13:31

      Как раз с уходом Данни, и приходом Нобоа КПД Зенита заметно ослабнет, зря кепа отпустили,зря((

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