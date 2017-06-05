Сарсания: «Нобоа усилит «Зенит», Манчини хотел видеть его в команде»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что подписание экс-полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа было согласовано с новым главным тренером команды Роберто Манчини. По его словам, итальянский специалист хотел видеть 32-летнего эквадорца в составе сине-бело-голубых.

«Несмотря на возраст, у него прекрасные физические данные, он в хорошем функциональном состоянии и еще несколько лет сможет играть на высоком уровне. Этот игрок по качеству подходит команде и усилит ее. Мы рады, что нам удалось его подписать, у него были другие предложения, и это было не так просто.

Ни один трансфер, приход или уход игрока, не будет сделан без решения главного тренера. Это касается и перехода Нобоа. Роберто Манчини хотел видеть его в команде. Это игрок, который на протяжении нескольких лет показывает высокий уровень и является на своей позиции в чемпионате России если и не лучшим, то входит в двойку лучших игроков», – сказал Сарсания.

В прошедшем сезоне Нобоа провел 40 матчей, отличившись семь раз.