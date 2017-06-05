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  • Сарсания: «Нобоа усилит «Зенит», Манчини хотел видеть его в команде»

Сарсания: «Нобоа усилит «Зенит», Манчини хотел видеть его в команде»

5 июня 2017, 13:24
12

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что подписание экс-полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа было согласовано с новым главным тренером команды Роберто Манчини. По его словам, итальянский специалист хотел видеть 32-летнего эквадорца в составе сине-бело-голубых.

«Несмотря на возраст, у него прекрасные физические данные, он в хорошем функциональном состоянии и еще несколько лет сможет играть на высоком уровне. Этот игрок по качеству подходит команде и усилит ее. Мы рады, что нам удалось его подписать, у него были другие предложения, и это было не так просто.

Ни один трансфер, приход или уход игрока, не будет сделан без решения главного тренера. Это касается и перехода Нобоа. Роберто Манчини хотел видеть его в команде. Это игрок, который на протяжении нескольких лет показывает высокий уровень и является на своей позиции в чемпионате России если и не лучшим, то входит в двойку лучших игроков», – сказал Сарсания.

В прошедшем сезоне Нобоа провел 40 матчей, отличившись семь раз.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан Сарсания Константин Манчини Роберто
Комментарии (12)
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Roman Armeec
1496658670
Как раз с уходом Данни, и приходом Нобоа КПД Зенита заметно ослабнет, зря кепа отпустили,зря((
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семёнычев
1496659412
"У него были и другие предложения, нам было не просто"-сказал Сарсания.. Пришлось станцевать тренерскому штабу эквадорский народный танец в национальных костюмах и устроить в Неве охоту на крокодилов.. Кстати, именно охота сыграла решающую роль, потому как танцы Эквадора разучили тренерские штабы и других команд, а крокодила только Миллер сумел достать во время нереста...
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Alex ostrov
1496659782
Манчини хотел видеть его в команде?!? Он первый раз о нём услышал неделю назад!
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семёнычев
1496660808
-У нас в Дилижане открываешь кран,вода течёт, второе место в мире занимает ... -А первое в Ереване,да? -Нееет..в Сан-Франциско.. (из диалога Мизандари с Хачикяном) Но Сарсания с Манчини тоже так говорили, только не про воду, а про Нобоа..
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kanaev9
1496663249
Данни не поможет а Нобоа поможет?Чем он лучше Данни на год моложе?Мудаки!
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momwig_
1496664290
Кто хотел?!.. Манчини хотя бы фамилию его слышал до прихода в Зенит? ))
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алекс88
1496665400
Я думаю Манчини и не знает кто это....просто взяли чтоб в рубин не сбежал
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a-rakhmatov
1496667563
Дай Бог чтобы он играл в Зене как в Ростове!....классный футболист)))
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Bozigit
1496668272
значит следил за чр
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Daxa 09
1496672250
Похоже Ростов разваливается
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