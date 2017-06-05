Права на трансляцию Кубка конфедераций обошлись российским каналам в 4 миллиона

Представители российских телеканалов достигли договоренности о приобретении прав на Кубок конфедераций, сообщают «Ведомости». Их стоимость составляет 4 миллиона евро. Российской стороне удалось снизить цену за счет того, что это права на трансляцию лишь данного турнира. Ранее организаторы хотели продать права на Кубок конфедераций вместе с чемпионатом мира-2018.

Что касается чемпионата мира-2018, то он будет показан на трех телеканалах, которые согласны заплатить не более 37 миллионов евро. Переговоры по этому вопросу еще продолжаются.