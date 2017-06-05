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    Права на трансляцию Кубка конфедераций обошлись российским каналам в 4 миллиона

    Представители российских телеканалов достигли договоренности о приобретении прав на Кубок конфедераций, сообщают «Ведомости». Их стоимость составляет 4 миллиона евро. Российской стороне удалось снизить цену за счет того, что это права на трансляцию лишь данного турнира. Ранее организаторы хотели продать права на Кубок конфедераций вместе с чемпионатом мира-2018.

    Что касается чемпионата мира-2018, то он будет показан на трех телеканалах, которые согласны заплатить не более 37 миллионов евро. Переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2017 09:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 5 июня 2017, 11:41

      наших точно смотреть не надо

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 09:57

      Тошно смотреть будет как наших бьют. Каналы понимают, что ажиотажа не будет, то и цены скинули. Сегодняшний товарняк сбродной никто показывать не берется.

      1
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 5 июня 2017, 09:39

      класс... стадионы наши, страна наша, а мы платим миллионы евро за то, чтобы поставить свои камеры и посадить своих комментаторов...

      8
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Александр Став 5 июня 2017, 12:21

      Будут показывать на "Матч ТВ" в 21-30 мск.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 июня 2017, 09:39

      Главное было бы че показывать... Команды едут вторым составом, РФ вобще не понятно как выступать собирается, ни рисунка игры, ни костяка. А тренер даже не знает еще какой состав будет играть...

      3
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 5 июня 2017, 09:21

      Ну, хочу Вам сказать, цену так неплохо сбили...Главное чтобы с ЧМ-18 не переторговались, а то "мимо кассы" всё пройдёт...

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > ProstoPolzovatel 5 июня 2017, 09:29

      Хорошо цену сбили? А бесплатно покажут? А пенсию повысят?
      Если пенсию повысят - пиво подешевеет?
      (Я придумываю вопрос В.В.)

      6
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Дядя Серёжа 5 июня 2017, 09:40

      пока бензин поднимают, налоги, цены... А в остальном в стране стабильность... Стабильно низкая ЗП, пенсия... Вы держитесь там, здоровья Вам и всего хорошего...

      4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > Дядя Серёжа 5 июня 2017, 09:43

      Я к тому, что европейцы хотели нам всё скопом продать за космические деньги...был риск, что вообще могут домашние турниры не показать...речь, я так понимаю, о федеральных телеканалах, следовательно, покажут бесплатно, поскольку они в общем доступе...а по поводу остального скажу так: ваш сарказм мне понятен...в одной стране живём, с одними проблемами сталкиваемся, как говорится...но мы все на этом сайте объединены одной страстью - футболом...так что давайте больше говорить в этом ключе)

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > ProstoPolzovatel 5 июня 2017, 17:51

      Футбол на первом месте, оно конечно,
      Только мы не живём вечно.

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