Аллегри: «Не думаю, что для «Ювентуса» закончилась какая-то эра. Буффон будет с нами и в следующем году»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что ветераны туринского клуба – голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Андреа Барцальи – продолжат выступать за команду.

«Не думаю, что для «Ювентуса» закончилась какая-то эра. Буффон и Барцальи будут с нами и в следующем году, они еще много могут нам дать. Конечно, команде надо развиваться, чтобы выйти на более высокий уровень в плане техники игры. После отпуска вернемся к работе с новой мотивацией. Футбол дает шанс попробовать еще раз в новом сезоне.

«Ювентус» все еще растет, прибавляет. Если нам удастся привлечь новых игроков и внедрить их в команду, тогда в следующей Лиге чемпионов мы вновь будем конкурентоспособны», – сказал Аллегри.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ювентус» дошел до финала Лиги чемпионов, где крупно уступил «Реалу» (1:4).