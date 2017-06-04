Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллегри: «Не думаю, что для «Ювентуса» закончилась какая-то эра. Буффон будет с нами и в следующем году»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что ветераны туринского клуба – голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Андреа Барцальи – продолжат выступать за команду.

    «Не думаю, что для «Ювентуса» закончилась какая-то эра. Буффон и Барцальи будут с нами и в следующем году, они еще много могут нам дать. Конечно, команде надо развиваться, чтобы выйти на более высокий уровень в плане техники игры. После отпуска вернемся к работе с новой мотивацией. Футбол дает шанс попробовать еще раз в новом сезоне.

    «Ювентус» все еще растет, прибавляет. Если нам удастся привлечь новых игроков и внедрить их в команду, тогда в следующей Лиге чемпионов мы вновь будем конкурентоспособны», – сказал Аллегри.

    Напомним, в прошедшем сезоне «Ювентус» дошел до финала Лиги чемпионов, где крупно уступил «Реалу» (1:4).

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2017 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 4 июня 2017, 22:37

      Базара нет!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11