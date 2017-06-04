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«Зенит» планирует вернуть Канунникова

4 июня 2017, 14:52
16

Нападающий «Рубина» Максим Канунников может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, велика вероятность того, что 25-летний форвард перейдет в стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что в клуб вернутся воспитанники петербургского футбола.

Контракт Канунникова с «Рубином» рассчитан до конца следующего сезона. В минувшем сезоне чемпионата России игрок записал на свой счет семь голов в 20 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Канунников Максим
Комментарии (16)
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алекс88
1496577885
А цель то какая...большие сомнения что Манчини даст ему игровое время( если только на замены в конце матча)
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Bivaliy67
1496578742
Ох уж мне эти "источники"...
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forward33
1496579234
Блин.. второй Кокорин.
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BarStep
1496579815
Зачем?
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Qranat
1496581421
Если хочет загубить свою карьеру и рвануть за баблом, то пусть катится... Судьба переходящих ранее в "Зенит" должна отрезвлять. Тем более в "Рубин" возвращается Бердыев, у которого все игроки, списанные в других "топах", становятся игроками сборных. И сейчас у питерских нет иного выхода как скупать всех лучших российских и легионеров, играющих в РФПЛ, поскольку из-за бугра ныне поедут в Питер лишь за баблом, а не биться за клуб, пролетевший второй год мимо ЛЧ... Показать себя и привлечь внимание европейских грандов без главного клубного турнира потенциальным новичкам, уважающим себя (а не бегункам за баблом) НЕГДЕ - так-что, вряд ли нормальные, желающие расти, игроки в этом году появятся в "Зените". И боссы зенитовские должны это понимать, а не выбрасывать деньги на ветер... Хотя, кто их халявные в Газпроме и "Зените" когда считал - не личные же сбережения, правда ?
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Garrincha58
1496582323
как смешно Белотти Джеко Балотелли а купят васю пупкина то бишь кривоногого Канунникова и с этим игроком Фурсенко собирается выиграть ЛЧ очередные Цаллаговы и Новосельцевы и это у него называется бурная трансферная кампания по ходу в Зените никогда и ничего не меняется
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paracetamol
1496584401
Еще не до конца Макс созрел. Пусть еще годик у татар помается, злее будет!
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dok66
1496584633
Цена источника какова ? Кто знает ?
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Диктор
1496596072
Ну если готов скамейку полировать-то пусть переходит.
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ZENIT-59
1496597099
Если Канунников вернётся в родной клуб -это будет правильным решением Сарсании, он гораздо больше принесёт пользы , чем Кокорин, а учитывая лимит у него будет шанс закрепиться в основе.Если селекция будет происходить с упором на россиян(как заявлено), то результат должен быть.
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