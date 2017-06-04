«Зенит» планирует вернуть Канунникова

Нападающий «Рубина» Максим Канунников может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, велика вероятность того, что 25-летний форвард перейдет в стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что в клуб вернутся воспитанники петербургского футбола.

Контракт Канунникова с «Рубином» рассчитан до конца следующего сезона. В минувшем сезоне чемпионата России игрок записал на свой счет семь голов в 20 матчах.