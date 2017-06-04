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    «Зенит» планирует вернуть Канунникова

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, велика вероятность того, что 25-летний форвард перейдет в стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно.

    Напомним, ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что в клуб вернутся воспитанники петербургского футбола.

    Контракт Канунникова с «Рубином» рассчитан до конца следующего сезона. В минувшем сезоне чемпионата России игрок записал на свой счет семь голов в 20 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2017 14:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 4 июня 2017, 20:24

      Если Канунников вернётся в родной клуб -это будет правильным решением Сарсании, он гораздо больше принесёт пользы , чем Кокорин, а учитывая лимит у него будет шанс закрепиться в основе.Если селекция будет происходить с упором на россиян(как заявлено), то результат должен быть.

      1
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > ZENIT-59 4 июня 2017, 22:11

      Нобоа к нам переходит

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Genchik92 4 июня 2017, 23:13

      Странный трансфер! А Дани уйдет? Почему? Непонятные шаги!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 20:07

      Ну если готов скамейку полировать-то пусть переходит.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июня 2017, 16:57

      Цена источника какова ? Кто знает ?

      2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 4 июня 2017, 16:53

      Еще не до конца Макс созрел. Пусть еще годик у татар помается, злее будет!

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 4 июня 2017, 16:35

      В зеньке лавку полировать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Джой > paparazzi-kazan 4 июня 2017, 17:04

      Вместо Кокорина в старт.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2017, 16:18

      как смешно Белотти Джеко Балотелли а купят васю пупкина то бишь кривоногого Канунникова и с этим игроком Фурсенко собирается выиграть ЛЧ очередные Цаллаговы и Новосельцевы и это у него называется бурная трансферная кампания по ходу в Зените никогда и ничего не меняется

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Garrincha58 4 июня 2017, 17:19

      Цаллагов очень неплох, по остальному полностью согласен. Только не Васю Пупкина, а какого-нибудь ноунейма из Серии А более вероятно.

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      Рейтинг: +429

      Qranat 4 июня 2017, 16:03

      Если хочет загубить свою карьеру и рвануть за баблом, то пусть катится... Судьба переходящих ранее в "Зенит" должна отрезвлять. Тем более в "Рубин" возвращается Бердыев, у которого все игроки, списанные в других "топах", становятся игроками сборных. И сейчас у питерских нет иного выхода как скупать всех лучших российских и легионеров, играющих в РФПЛ, поскольку из-за бугра ныне поедут в Питер лишь за баблом, а не биться за клуб, пролетевший второй год мимо ЛЧ... Показать себя и привлечь внимание европейских грандов без главного клубного турнира потенциальным новичкам, уважающим себя (а не бегункам за баблом) НЕГДЕ - так-что, вряд ли нормальные, желающие расти, игроки в этом году появятся в "Зените". И боссы зенитовские должны это понимать, а не выбрасывать деньги на ветер... Хотя, кто их халявные в Газпроме и "Зените" когда считал - не личные же сбережения, правда ?

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 июня 2017, 15:36

      Зачем?

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      Рейтинг: +800

      forward33 4 июня 2017, 15:27

      Блин.. второй Кокорин.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 4 июня 2017, 15:19

      Ох уж мне эти "источники"...

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