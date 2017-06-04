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    Сарсания намерен вернуть в «Зенит» воспитанников петербургского футбола

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что за клуб будут выступать местные футболисты. По словам Сарсании, болельщики смогут увидеть в составе сине-бело-голубых в ближайшее время двух-трех игроков из Санкт-Петербурга.

    – Получат ли шанс местные воспитанники?

    – Да, получат. Мы уже договорились, что на сбор в Австрию полетят три, как нам кажется, самых талантливых футболиста молодежного состава. Главный тренер хочет посмотреть их в деле и понять, на кого можно рассчитывать в ближайшем будущем.

    – Фурсенко сказал, что в «Зенит» будут возвращены некоторые воспитанники петербургского футбола. О ком, если не секрет, речь?

    – Мы действительно пытаемся вернуть некоторых воспитанников петербургского футбола, однако нужно, чтобы они прежде всего соответствовали уровню «Зенита». Скажу так: двух, трех питерских ребят мы точно вернем, вы их обязательно увидите!

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    04.06.2017 13:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +37

      раптор62 5 июня 2017, 11:16

      быстров ,аршавин ,денисов-канунников,ионов?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 июня 2017, 09:26

      Аршавина вернут? О_о

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 4 июня 2017, 22:16

      ага а к нам приходит Нобоа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 4 июня 2017, 16:54

      Ильина вертай! Петрова не надо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 июня 2017, 14:09

      И эти питерские ребята войдут в структуру управления клубом.

      0
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      Рейтинг: +73

      Эрк 4 июня 2017, 13:53

      Из "живых" Петров, Кузяев, Соснин, Канунников, Терентьев, Камолов. Но чет как-то не ясно чем они могут быть полезны

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      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Эрк 4 июня 2017, 16:55

      Плохо считаешь. Еще десятка 2 можно насчитать.

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