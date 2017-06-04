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  • Сарсания намерен вернуть в «Зенит» воспитанников петербургского футбола

Сарсания намерен вернуть в «Зенит» воспитанников петербургского футбола

4 июня 2017, 13:40
7

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что за клуб будут выступать местные футболисты. По словам Сарсании, болельщики смогут увидеть в составе сине-бело-голубых в ближайшее время двух-трех игроков из Санкт-Петербурга.

– Получат ли шанс местные воспитанники?

– Да, получат. Мы уже договорились, что на сбор в Австрию полетят три, как нам кажется, самых талантливых футболиста молодежного состава. Главный тренер хочет посмотреть их в деле и понять, на кого можно рассчитывать в ближайшем будущем.

– Фурсенко сказал, что в «Зенит» будут возвращены некоторые воспитанники петербургского футбола. О ком, если не секрет, речь?

– Мы действительно пытаемся вернуть некоторых воспитанников петербургского футбола, однако нужно, чтобы они прежде всего соответствовали уровню «Зенита». Скажу так: двух, трех питерских ребят мы точно вернем, вы их обязательно увидите!

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин
Комментарии (7)
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Эрк
1496573595
Из "живых" Петров, Кузяев, Соснин, Канунников, Терентьев, Камолов. Но чет как-то не ясно чем они могут быть полезны
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Kulimen
1496574548
И эти питерские ребята войдут в структуру управления клубом.
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paracetamol
1496584463
Ильина вертай! Петрова не надо.
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Genchik92
1496603807
ага а к нам приходит Нобоа
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Аид666
1496643980
Аршавина вернут? О_о
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раптор62
1496650616
быстров ,аршавин ,денисов-канунников,ионов?
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