Сарсания намерен вернуть в «Зенит» воспитанников петербургского футбола

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что за клуб будут выступать местные футболисты. По словам Сарсании, болельщики смогут увидеть в составе сине-бело-голубых в ближайшее время двух-трех игроков из Санкт-Петербурга.

– Получат ли шанс местные воспитанники?

– Да, получат. Мы уже договорились, что на сбор в Австрию полетят три, как нам кажется, самых талантливых футболиста молодежного состава. Главный тренер хочет посмотреть их в деле и понять, на кого можно рассчитывать в ближайшем будущем.

– Фурсенко сказал, что в «Зенит» будут возвращены некоторые воспитанники петербургского футбола. О ком, если не секрет, речь?

– Мы действительно пытаемся вернуть некоторых воспитанников петербургского футбола, однако нужно, чтобы они прежде всего соответствовали уровню «Зенита». Скажу так: двух, трех питерских ребят мы точно вернем, вы их обязательно увидите!