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    Иско хочет как можно скорее подписать с «Реалом» новый контракт

    Полузащитник «Реала» Иско подвел итоги матча финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), а также заявил, что намерен как можно скорее продлить соглашение с мадридским клубом.

    Напомним, действующее соглашение футболиста со сливочными рассчитано до лета 2018 года.

    «Этот сезон был великолепным, о таком можно только мечтать. У нас команда мечты, а вечер, когда мы выиграли Лигу чемпионов я не забуду! Я и представить себе не мог, что выиграю Лигу чемпионов трижды за четыре года. Хочу поблагодарить семью, сложившуюся в нашей команде. Надеюсь как можно скорее продлить контракт с «Реалом». В мире нет места лучше, чем здесь. Это лучший клуб мира», – сказал футболист.

    Источник: AS

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    04.06.2017 11:32
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