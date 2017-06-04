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  • Алвес: «Реал» не сделал ничего особенного, они просто использовали свои шансы»

Алвес: «Реал» не сделал ничего особенного, они просто использовали свои шансы»

4 июня 2017, 09:47
6

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от «Реала». По мнению футболиста неудачи, причиной стала слабая игра итальянцев в обороне.

Мы не показали в финале нашу сильную игру в обороне. Второй тайм – это катастрофа. Мы не понимали, как реагировать на голы «Реала». Испанцы не сделали ничего особенного, они просто использовали те шансы, которые у них были. Мы упустили шанс стать победителями турнира, в котором играют лучшие команды мира», – приводит слова бразильца PrensaFutbol.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Реал Алвес Дани
Комментарии (6)
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Munez89
1496560432
Вспомнил момент второго тайма, когда Марсело в очко сунул Алвесу, забавно)
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Поль
1496562185
...и оставил вас без мяча.
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сасас
1496563564
Стоит признать, что ФК Анал Пердрит переиграл Юве по всем статьям, вследствие чего одержал закономерную и уверенную победу
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bambanera95
1496925014
Роналдо стал лучшим бомбардиром 5 раз подряд в ЛЧ это космос - это не космос , а грамотное управление текущей схемой и правильное понимание роли каждого как говорится юнита
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bambanera95
1496925113
3 дня Каррера смог бы остановить Команду Зидана ? мне даже страшно представить (команду зидана после унижения Спартаком)
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bambanera95
1496925809
забирали контроль над мячом и в основном подачами с левого фланга доставляли неприятности запщитникам реала причиной такого немного неожиданного результата можно считать то что Ювентус не сталкивался с таким сопротивлением Викторович, согласны с высказыванием? частично , да , как говорится не их день (был тогда ) а еще вот в чем : в очередной раз алегри (возьму на себя смелость оценить его квалификацию , все таки не маццари не раньери , не адвокат)) назначил на игру изначально проигрышный состав , можно долго говорить про скилы про позицию кому какая больше подходила опять же касаемо этого матча , сейчас лень просто да и времени нет аксиомы очередные вам открывать на пивас(Номер кошелька 410012263082109) перечисляйте через яндекс деньги тогда может и займусь, Пауланер Будвайзер , дешевле не употребляю.
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