Алвес: «Реал» не сделал ничего особенного, они просто использовали свои шансы»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от «Реала». По мнению футболиста неудачи, причиной стала слабая игра итальянцев в обороне.

Мы не показали в финале нашу сильную игру в обороне. Второй тайм – это катастрофа. Мы не понимали, как реагировать на голы «Реала». Испанцы не сделали ничего особенного, они просто использовали те шансы, которые у них были. Мы упустили шанс стать победителями турнира, в котором играют лучшие команды мира», – приводит слова бразильца PrensaFutbol.