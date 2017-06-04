Алвес: «Реал» не сделал ничего особенного, они просто использовали свои шансы»

забирали контроль над мячом и в основном подачами с левого фланга доставляли неприятности запщитникам реала
причиной такого немного неожиданного результата можно считать то что Ювентус не сталкивался с таким сопротивлением
Викторович, согласны с высказыванием?
частично , да , как говорится не их день (был тогда ) а еще вот в чем : в очередной раз алегри (возьму на себя смелость оценить его квалификацию , все таки не маццари не раньери , не адвокат)) назначил на игру изначально проигрышный состав , можно долго говорить про скилы про позицию кому какая больше подходила опять же касаемо этого матча , сейчас лень просто да и времени нет аксиомы очередные вам открывать на пивас(Номер кошелька
410012263082109) перечисляйте через яндекс деньги тогда может и займусь, Пауланер Будвайзер , дешевле не употребляю.
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от «Реала». По мнению футболиста неудачи, причиной стала слабая игра итальянцев в обороне.
Мы не показали в финале нашу сильную игру в обороне. Второй тайм – это катастрофа. Мы не понимали, как реагировать на голы «Реала». Испанцы не сделали ничего особенного, они просто использовали те шансы, которые у них были. Мы упустили шанс стать победителями турнира, в котором играют лучшие команды мира», – приводит слова бразильца PrensaFutbol.