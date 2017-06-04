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    Алвес: «Реал» не сделал ничего особенного, они просто использовали свои шансы»

    Защитник «Ювентуса» Дани Алвес прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от «Реала». По мнению футболиста неудачи, причиной стала слабая игра итальянцев в обороне.

    Мы не показали в финале нашу сильную игру в обороне. Второй тайм – это катастрофа. Мы не понимали, как реагировать на голы «Реала». Испанцы не сделали ничего особенного, они просто использовали те шансы, которые у них были. Мы упустили шанс стать победителями турнира, в котором играют лучшие команды мира», – приводит слова бразильца PrensaFutbol.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 09:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 8 июня 2017, 15:43

      забирали контроль над мячом и в основном подачами с левого фланга доставляли неприятности запщитникам реала
      причиной такого немного неожиданного результата можно считать то что Ювентус не сталкивался с таким сопротивлением
      Викторович, согласны с высказыванием?
      частично , да , как говорится не их день (был тогда ) а еще вот в чем : в очередной раз алегри (возьму на себя смелость оценить его квалификацию , все таки не маццари не раньери , не адвокат)) назначил на игру изначально проигрышный состав , можно долго говорить про скилы про позицию кому какая больше подходила опять же касаемо этого матча , сейчас лень просто да и времени нет аксиомы очередные вам открывать на пивас(Номер кошелька
      410012263082109) перечисляйте через яндекс деньги тогда может и займусь, Пауланер Будвайзер , дешевле не употребляю.

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 8 июня 2017, 15:31


      3 дня

      Каррера смог бы остановить Команду Зидана ? мне даже страшно представить (команду зидана после унижения Спартаком)

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 8 июня 2017, 15:30

      Роналдо стал лучшим бомбардиром 5 раз подряд в ЛЧ это космос -
      это не космос , а грамотное управление текущей схемой и правильное понимание роли каждого как говорится юнита

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 4 июня 2017, 11:06

      Стоит признать, что ФК Анал Пердрит переиграл Юве по всем статьям, вследствие чего одержал закономерную и уверенную победу

      -1
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      Рейтинг: +498

      Поль 4 июня 2017, 10:43

      ...и оставил вас без мяча.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 июня 2017, 10:13

      Вспомнил момент второго тайма, когда Марсело в очко сунул Алвесу, забавно)

      2
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