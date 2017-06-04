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    Варан: «Роналду? То, что он творит – фантастика»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), а также похвалил своего одноклубника Криштиану Роналду.

    «Нам удалось взять игру под контроль во втором тайме, но «Ювентус» продолжал использовать высокий прессинг. Это мой третий трофей Лиги чемпионов, но это не менее потрясающий момент, мы будем полноценно наслаждаться этим успехом.

    В перерыве мы говорили о двух-трех тактических нюансах, а также о том, что нужно оставаться спокойными и сохранять уверенность, так как у нас будут возможности забить. Роналду? То, что он творит – фантастика», – сказал француз.

    Источник: L' Equipe

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    04.06.2017 08:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 10:58

      Роналду забивает практически всё, действительно фантастика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 10:32

      Спору нет Роналду лучший.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 4 июня 2017, 09:11

      Роналду есть Роналду!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 4 июня 2017, 08:42

      А что он сотворил????? падал и руками махал! два гола? просто повезло, один рекошет, а второй на опережении с острого угла, никакой фантастики, сделал что и должен был сделать

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax > grafff 4 июня 2017, 10:06

      ага, ему всегда везет типа. Человек на данный момент и за последнее время является лучшим на поле

      2
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      Рейтинг: +16

      JohnOxford > grafff 4 июня 2017, 17:16

      Так встань из-за монитора и сделай лучше.

      0
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