Варан: «Роналду? То, что он творит – фантастика»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), а также похвалил своего одноклубника Криштиану Роналду.

«Нам удалось взять игру под контроль во втором тайме, но «Ювентус» продолжал использовать высокий прессинг. Это мой третий трофей Лиги чемпионов, но это не менее потрясающий момент, мы будем полноценно наслаждаться этим успехом.

В перерыве мы говорили о двух-трех тактических нюансах, а также о том, что нужно оставаться спокойными и сохранять уверенность, так как у нас будут возможности забить. Роналду? То, что он творит – фантастика», – сказал француз.