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    Фурсенко: «Луческу привык находиться под крылом большого олигарха. В «Зените» он попал в другую ситуацию»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об уходе с поста главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.

    Напомним, румынский специалист возглавлял сине-бело-голубых с мая 2016 года. На посту главного тренера его сменил Роберто Манчини, подписавший контракт по схеме «3+2».

    – Луческу назвал свой приход в «Зенит» ошибкой. Вы сами так считаете?

    – Каждый человек проходит этап эволюции. Я знаю Луческу как очень милого человека, очень профессионального тренера и прекрасного футболиста, в свое время игравшего за сборную Румынии. У него свои методы, но что-то не получилось, с кем-то не смог сойтись характерами.

    Это бывает очень сложно: человек, который привык 14 лет находиться под крылом большого олигарха, попадает в немножко другую ситуацию. Каждый человек по-разному на нее реагирует. Мы ему благодарны за то, что он приехал и провел здесь свое время. Будем восстанавливать мощь клуба, чтобы он мог претендовать по-настоящему на Лигу чемпионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.06.2017 22:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 4 июня 2017, 23:44

      Я так и знал, что начнет врать почем зря...

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 4 июня 2017, 00:59

      Да там у вас все олигархи в зенитн

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2017, 00:07

      пора забыть мистера и перевернуть плохую страницу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 июня 2017, 22:47

      Спасибо тебе Мирчи,но ты свободен ...

      0
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