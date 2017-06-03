Фурсенко: «Луческу привык находиться под крылом большого олигарха. В «Зените» он попал в другую ситуацию»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об уходе с поста главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.

Напомним, румынский специалист возглавлял сине-бело-голубых с мая 2016 года. На посту главного тренера его сменил Роберто Манчини, подписавший контракт по схеме «3+2».

– Луческу назвал свой приход в «Зенит» ошибкой. Вы сами так считаете?

– Каждый человек проходит этап эволюции. Я знаю Луческу как очень милого человека, очень профессионального тренера и прекрасного футболиста, в свое время игравшего за сборную Румынии. У него свои методы, но что-то не получилось, с кем-то не смог сойтись характерами.

Это бывает очень сложно: человек, который привык 14 лет находиться под крылом большого олигарха, попадает в немножко другую ситуацию. Каждый человек по-разному на нее реагирует. Мы ему благодарны за то, что он приехал и провел здесь свое время. Будем восстанавливать мощь клуба, чтобы он мог претендовать по-настоящему на Лигу чемпионов.