Даниэль Алвес: «Аньелли пообещал всем игрокам «Ювентуса» по «Феррари» в случае победы в Лиге чемпионов»

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес подчеркнул, что будет иметь дополнительную мотивацию в финале Лиги чемпионов с «Реалом». По словам бразильца, президент «бьянконери» Андреа Аньелли пообещал подарить каждому из игроков туринцев по «Феррари» в случае победы в турнире.

«Единственная дополнительная мотивация заключается в том, что президент пообещал нам по «Феррари». Надеюсь, что он сдержит свое слово», – сказал Алвес.

Матч «Ювентус» – «Реал» состоится сегодня, 3 июня. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.