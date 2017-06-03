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    Даниэль Алвес: «Аньелли пообещал всем игрокам «Ювентуса» по «Феррари» в случае победы в Лиге чемпионов»

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес подчеркнул, что будет иметь дополнительную мотивацию в финале Лиги чемпионов с «Реалом». По словам бразильца, президент «бьянконери» Андреа Аньелли пообещал подарить каждому из игроков туринцев по «Феррари» в случае победы в турнире.

    «Единственная дополнительная мотивация заключается в том, что президент пообещал нам по «Феррари». Надеюсь, что он сдержит свое слово», – сказал Алвес.

    Матч «Ювентус» – «Реал» состоится сегодня, 3 июня. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Goal.com

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    03.06.2017 21:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 23:48

      Не помогло !

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 июня 2017, 23:45

      Хрен получите

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 июня 2017, 22:51

      Мир давно ёкнулся... Игроки по 100млн, Феррари за победу, а через 10-20 лет что!? Наверное яхту... а ещё позже виллу на Марсе

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 3 июня 2017, 22:43

      специально пропустит Нападающих что проиграть и не дарить )))))

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2017, 21:56

      За феррари и я с ножом выйду на поле

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