Мутко: «Черчесов будет работать со сборной России до ЧМ-2018 независимо от результатов на Кубке конфедераций»

Глава РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем Кубке конфедераций. По словам функционера, россияне могут победить на данном турнире.

— Игроки сборной уверены: победа в Кубке Конфедераций достижима. Ваше мнение?

— Таким и должен быть настрой на любой турнир, особенно на домашний, все правильно. Нацеливаться надо на максимальный результат, а уже дальше смотреть, что не получилось. Команде и болельщикам нужны позитивные эмоции, хотелось бы их получить. Для этого нужны победы.

Надо понимать: команда абсолютно новая, в частности, линия защиты. Джикия еще ни одной игры за сборную не провел. Да, он стал чемпионом в «Спартаке», но здесь — новые партнеры. В средней линии молодежи очень много. Вместе эти ребята, по сути, еще не играли — надо сыгрываться. В этом плане Кубок Конфедераций для сборной полезен. Акинфеев, Глушаков, Самедов, Жирков, может, еще Федя Смолов уже имеют опыт, а остальным его еще надо приобретать. Если молодежь в себя поверит и реализует потенциал, результат придет.

— Результат на Кубке Конфедераций может повлиять на продолжение работы Черчесова в сборной?

— У него контракт, работать он будет до чемпионата мира. Этот вопрос не обсуждается.

— Германия везет на Кубок Конфедераций второй состав. Вам обидно?

— Так нельзя говорить, у Германии нет второго состава. Мы на такие грабли уже наступали в хоккее. Это национальная сборная Германии. Многие игроки — чемпионы мира. Кто-то травмирован, как и у нас, кто-то в плохом состоянии будет после финала Лиги чемпионов. И потом, Криштиану Роналду в составе Португалии должен приехать, это здорово. И у мексиканцев, и у чилийцев состав боевой. Турнир получится очень интересным.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»