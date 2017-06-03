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    Мутко: «Черчесов будет работать со сборной России до ЧМ-2018 независимо от результатов на Кубке конфедераций»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем Кубке конфедераций. По словам функционера, россияне могут победить на данном турнире.

    — Игроки сборной уверены: победа в Кубке Конфедераций достижима. Ваше мнение?

    — Таким и должен быть настрой на любой турнир, особенно на домашний, все правильно. Нацеливаться надо на максимальный результат, а уже дальше смотреть, что не получилось. Команде и болельщикам нужны позитивные эмоции, хотелось бы их получить. Для этого нужны победы.

    Надо понимать: команда абсолютно новая, в частности, линия защиты. Джикия еще ни одной игры за сборную не провел. Да, он стал чемпионом в «Спартаке», но здесь — новые партнеры. В средней линии молодежи очень много. Вместе эти ребята, по сути, еще не играли — надо сыгрываться. В этом плане Кубок Конфедераций для сборной полезен. Акинфеев, Глушаков, Самедов, Жирков, может, еще Федя Смолов уже имеют опыт, а остальным его еще надо приобретать. Если молодежь в себя поверит и реализует потенциал, результат придет.

    — Результат на Кубке Конфедераций может повлиять на продолжение работы Черчесова в сборной?

    — У него контракт, работать он будет до чемпионата мира. Этот вопрос не обсуждается.

    — Германия везет на Кубок Конфедераций второй состав. Вам обидно?

    — Так нельзя говорить, у Германии нет второго состава. Мы на такие грабли уже наступали в хоккее. Это национальная сборная Германии. Многие игроки — чемпионы мира. Кто-то травмирован, как и у нас, кто-то в плохом состоянии будет после финала Лиги чемпионов. И потом, Криштиану Роналду в составе Португалии должен приехать, это здорово. И у мексиканцев, и у чилийцев состав боевой. Турнир получится очень интересным.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.06.2017 18:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1580

      srg38 3 июня 2017, 23:00

      Черчесов, читая это интервью, ухмыльнулся и начал потирать ладошки

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июня 2017, 21:47

      Уже поздно..."на переправе коней не меняют"!

      -1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 21:40

      У тебя уже один доработал. Потом всей страной бабло на его неотработанную зарплату собирали.

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > paracetamol 4 июня 2017, 08:18

      Хорошо его выручил тогда Усманов, всё оплатил, а этому придурку Мудко
      всё сошло и дальше продолжает тоже самое.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 июня 2017, 20:15

      странная логика... т.е. пусть хоть все матчи сливает - в 2018 году будет он же?... жесть...

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 июня 2017, 20:09

      зря ... надо смотреть на игру на кубке конфедерации и решать оставлять его или нет.
      если нет, то из доступных вариантов остается Бердыев....хотя бы на год его уговорить.. он уж точно доказал, что из средних игроков может делать команды..

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 3 июня 2017, 19:59

      черчес не тот стал..всем было видно и все равно за него проголосовали ! всех выгнать со своих кресел!если уже эксперты у нас как самедовы и кокорины...(((

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2017, 19:48

      Да, видимо Стас хорошо угостил Мудко у себя дома в Австрии. Мудко всегда возит
      с собой российские грабли, на которые постоянно на них наступает.

      2
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > vladimir-7 3 июня 2017, 19:52

      Так бочонок - то со шнапсом куда-то исчез с церемонии встречи :- )))

      1
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 3 июня 2017, 19:42

      Если мы все закроем И пусть он работает,
      может быть,вы можете увидеть хорошие результаты ...

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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > фёдорспартак5 4 июня 2017, 10:46

      На этот раз получили очень хорошие игроки,
      Все проблемы много игроков
      Вероятно,думая,что они владеют перевозчиком.
      Как стратегия его самого опыта и он работает хорошо.
      Если это плохо для команды
      Почему они хотят? чтобы он много команд?

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 июня 2017, 18:52

      Ну. что же ты мистер..., интригу убил в самом начале?

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 3 июня 2017, 18:19

      Денег нет но вы держитесь

      -1
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