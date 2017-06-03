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  • Мутко: «Черчесов будет работать со сборной России до ЧМ-2018 независимо от результатов на Кубке конфедераций»

Мутко: «Черчесов будет работать со сборной России до ЧМ-2018 независимо от результатов на Кубке конфедераций»

3 июня 2017, 18:13
15

Глава РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем Кубке конфедераций. По словам функционера, россияне могут победить на данном турнире.

— Игроки сборной уверены: победа в Кубке Конфедераций достижима. Ваше мнение?

— Таким и должен быть настрой на любой турнир, особенно на домашний, все правильно. Нацеливаться надо на максимальный результат, а уже дальше смотреть, что не получилось. Команде и болельщикам нужны позитивные эмоции, хотелось бы их получить. Для этого нужны победы.

Надо понимать: команда абсолютно новая, в частности, линия защиты. Джикия еще ни одной игры за сборную не провел. Да, он стал чемпионом в «Спартаке», но здесь — новые партнеры. В средней линии молодежи очень много. Вместе эти ребята, по сути, еще не играли — надо сыгрываться. В этом плане Кубок Конфедераций для сборной полезен. Акинфеев, Глушаков, Самедов, Жирков, может, еще Федя Смолов уже имеют опыт, а остальным его еще надо приобретать. Если молодежь в себя поверит и реализует потенциал, результат придет.

— Результат на Кубке Конфедераций может повлиять на продолжение работы Черчесова в сборной?

— У него контракт, работать он будет до чемпионата мира. Этот вопрос не обсуждается.

— Германия везет на Кубок Конфедераций второй состав. Вам обидно?

— Так нельзя говорить, у Германии нет второго состава. Мы на такие грабли уже наступали в хоккее. Это национальная сборная Германии. Многие игроки — чемпионы мира. Кто-то травмирован, как и у нас, кто-то в плохом состоянии будет после финала Лиги чемпионов. И потом, Криштиану Роналду в составе Португалии должен приехать, это здорово. И у мексиканцев, и у чилийцев состав боевой. Турнир получится очень интересным.

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Источник: «Матч ТВ»
Кубок конфедераций Россия Германия Роналду Криштиану Джикия Георгий Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (15)
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alex1951
1496502983
Черчесову надо присвоить погоняло - ,,непотопляемый,,
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BarStep
1496505146
Ну. что же ты мистер..., интригу убил в самом начале?
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фёдорспартак5
1496508145
Если мы все закроем И пусть он работает, может быть,вы можете увидеть хорошие результаты ...
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vladimir-7
1496508508
Да, видимо Стас хорошо угостил Мудко у себя дома в Австрии. Мудко всегда возит с собой российские грабли, на которые постоянно на них наступает.
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Chernyi Lis
1496509197
черчес не тот стал..всем было видно и все равно за него проголосовали ! всех выгнать со своих кресел!если уже эксперты у нас как самедовы и кокорины...(((
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mihail200606
1496509741
зря ... надо смотреть на игру на кубке конфедерации и решать оставлять его или нет. если нет, то из доступных вариантов остается Бердыев....хотя бы на год его уговорить.. он уж точно доказал, что из средних игроков может делать команды..
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Аид666
1496510101
странная логика... т.е. пусть хоть все матчи сливает - в 2018 году будет он же?... жесть...
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paracetamol
1496515246
У тебя уже один доработал. Потом всей страной бабло на его неотработанную зарплату собирали.
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a-rakhmatov
1496515657
Уже поздно..."на переправе коней не меняют"!
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srg38
1496520021
Черчесов, читая это интервью, ухмыльнулся и начал потирать ладошки
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