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Балотелли может перейти в «Зенит»

3 июня 2017, 15:46
23

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли попал в сферу интересов «Зенита». По информации La Stampa, в услугах 26-летнего форварда лично заинтересован новый главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ницца Зенит Балотелли Марио
Комментарии (23)
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Абырвалг.
1496494256
Не пойдёт Марио к калоедам.
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vanchope34
1496494273
ОООО!!!!Если перейдет,будет жарко))))
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VVM1964
1496494346
ДА , ДА , ДА . ЗЕНИТ ПО ХОДУ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВСЕМИ , А В РЕЗУЛЬТАТЕ КУПЯТ ПАРОЧКУ " ИВАНОВИЧЕЙ " .
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Mahone
1496494687
Короче,уже смешно,давай всех итальянцев в Зенит,и вылет в ФНЛ
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ufos73
1496495706
Ну все, у Зюбы ща коленка выздоровит, а Коко пить бросит, и побегут они тренироваться ))))))))
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lexa52rusnnVOLGA
1496495940
Интересно будет посмотреть на его выходки в россии
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сасас
1496496730
Хватит уже бред писать. Не нужен он Зениту. Да и к тому он не в том цвете. Болельщики не поймут
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kykyi
1496499842
То Белотти за 100 лямов, то Болателли. каждый день какую нибудь да хрень напишут. Вначале было смешно, а теперь уже не очень.
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hevbn 28
1496499858
Во первых думаю ,что Марио точно не будет в Дортмунде даже если его возглавит Фавр , но и в Зенит думаю он не поедет даже с учетом Манчини .Зачем менять команду, которая возможно будет играть в ЛЧ на команду которая там точно играть не будет в следующим сезоне , да и кроме этого Марио кажется наконец нашел себе свою команду и свой чемпионат .
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Йогурт Мэн
1496505567
Только вчера его сватали в Боруссию и я в шутку написал, что его Манчини позовёт в Питер. Желтянщики такие желтянщики. Мало чему удивляюсь, но если увижу Марио в форме Зенита, наверно, охренею.
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