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    Балотелли может перейти в «Зенит»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли попал в сферу интересов «Зенита». По информации La Stampa, в услугах 26-летнего форварда лично заинтересован новый главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини.

    Ранее сообщалось, что итальянский футболист может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

    В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 15:46
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2017, 02:02

      Ну вот, только Балоттели нам и не хватало...

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 июня 2017, 20:24

      непредсказуемый абсолютно игрок... на х... он не нужен там

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 19:12

      того этого и еще кого то, а в итоге купят васю пупкина и как всегда Манчини будет как и АВБ потом скулить скажет я вас просил купить, а вы не купили так какие ко мне вопросы и на этом любовь закончится

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 3 июня 2017, 18:59

      Только вчера его сватали в Боруссию и я в шутку написал, что его Манчини позовёт в Питер. Желтянщики такие желтянщики. Мало чему удивляюсь, но если увижу Марио в форме Зенита, наверно, охренею.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Йогурт Мэн 3 июня 2017, 19:07

      в форме питерцев он не будет смотреться он слишком шоколадный

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Garrincha58 3 июня 2017, 19:46

      Был в Зените молочный шоколад, в Китай уехал). Может Марио от питерской погоды побледнеет)

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 июня 2017, 18:12

      Понеслась..., сейчас по ходу состава на три "насватают"...

      2
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 3 июня 2017, 18:01

      так балотелли вроде подрался с манчини???!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июня 2017, 17:24

      Во первых думаю ,что Марио точно не будет в Дортмунде даже если его возглавит Фавр , но и в Зенит думаю он не поедет даже с учетом Манчини .Зачем менять команду, которая возможно будет играть в ЛЧ на команду которая там точно играть не будет в следующим сезоне , да и кроме этого Марио кажется наконец нашел себе свою команду и свой чемпионат .

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > hevbn 28 3 июня 2017, 18:48

      согласен

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 июня 2017, 17:24

      То Белотти за 100 лямов, то Болателли. каждый день какую нибудь да хрень напишут. Вначале было смешно, а теперь уже не очень.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2017, 17:08

      Неужели Зенит изменит своим принципам и мы увидим в команде темнокожих игроков?

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 июня 2017, 17:05

      теперь всех туда сватать будут

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