Балотелли может перейти в «Зенит»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли попал в сферу интересов «Зенита». По информации La Stampa, в услугах 26-летнего форварда лично заинтересован новый главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.

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