«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с «Реалом» по трансферу Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время может вернуться в Англию. «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с мадридским клубом по трансферу футболиста. Сообщается. что сам игрок готов перейти в стан «красных дьяволов».

Сумма трансфера может достигнуть 100 миллионов фунтов. Испанский гранд может использовать переход валлийца как возможность начать переговоры с голкипером манкунианцев Давидом Де Хеа.

Бэйл уже выступал в АПЛ в составе «Тоттенхэма», который он покинул в 2013 году, перейдя в «Реал».

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