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    «Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с «Реалом» по трансферу Бэйла

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время может вернуться в Англию. «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с мадридским клубом по трансферу футболиста. Сообщается. что сам игрок готов перейти в стан «красных дьяволов».

    Сумма трансфера может достигнуть 100 миллионов фунтов. Испанский гранд может использовать переход валлийца как возможность начать переговоры с голкипером манкунианцев Давидом Де Хеа.

    Бэйл уже выступал в АПЛ в составе «Тоттенхэма», который он покинул в 2013 году, перейдя в «Реал».

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Independent.co.uk

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    03.06.2017 13:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +30

      ФК Факел 3 июня 2017, 17:49

      Снова одно и тоже пишут надоело уже

      1
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      ...
      Рейтинг: +135

      Chicha > ФК Факел 3 июня 2017, 18:09

      Надоело, не читай, кто тебя заставляет.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      ФК Факел > Chicha 3 июня 2017, 18:19

      тебя забыл спросить ! Пиши мимо

      1
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      Рейтинг: +11

      Niksce 3 июня 2017, 16:57

      7 миллиардов рублей, жёсткие цены

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      melrond777 3 июня 2017, 14:42

      опять всё связывают с переходом ДДХ.... давно уже говорили, что он останется!!

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 июня 2017, 13:55

      сейчас МЮ опять 100 выкинет за этого хрусталика, блин он в испании ломается, а что с ним будет в англии, боюсь даже подумать!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:46

      После ЛЧ такое вполне возможно ! Лишь бы здоровье не подкачало !

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