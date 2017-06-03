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    «Арсенал» готов отпустить Лукаса за 13 миллионов, на форварда претендуют пять клубов

    Нападающий «Арсенала» Лукас Перес может сменить команду в период летнего окна переходов, сообщает Independent. Согласно источнику, лондонский клуб устроит предложение по продаже футболиста в размере 13 миллионов фунтов. По данным издания, 28-летним испанцем интересуются «Эвертон», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

    Лукас стал игроком «Арсенала» в августе 2016 года, перейдя из «Депортиво» за 17 миллионов фунтов. В дебютном сезоне за команду Арсена Венгера испанец забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 22-х играх. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов. «Канониры» финишировали на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. 27-го мая «пушкари» обыграли «Челси» со счетом 2:1 в матче за Кубок Англии.

    Источник: Independent.co.uk

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    03.06.2017 00:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +997

      egrrr 4 июня 2017, 08:01

      Поправьте, не 6 , а 5 место

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 июня 2017, 09:54

      Дуй в Севилью, если прорвешься в основу - будешь ломать ЛЧ.

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