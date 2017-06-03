«Арсенал» готов отпустить Лукаса за 13 миллионов, на форварда претендуют пять клубов

Нападающий «Арсенала» Лукас Перес может сменить команду в период летнего окна переходов, сообщает Independent. Согласно источнику, лондонский клуб устроит предложение по продаже футболиста в размере 13 миллионов фунтов. По данным издания, 28-летним испанцем интересуются «Эвертон», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

Лукас стал игроком «Арсенала» в августе 2016 года, перейдя из «Депортиво» за 17 миллионов фунтов. В дебютном сезоне за команду Арсена Венгера испанец забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 22-х играх. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов. «Канониры» финишировали на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. 27-го мая «пушкари» обыграли «Челси» со счетом 2:1 в матче за Кубок Англии.