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    Уткин назвал Манчини идеальной болонкой для ношения шарфа «Зенита»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита». Напомним, итальянец сменил в должности Мирчу Луческу, который после увольнения потребовал 2 миллиона евро компенсации.

    «Видимо Фурсенко и Манчини все это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто.

    Куда бы Фурсенко не приходил – это является неразумным вариантом. Куда бы он не приходил, всегда и везде было весело. Очень веселый вариант. Поэтому наверняка был более разумный вариант чем приход Сергея Фурсенко, а не Роберто Манчини.

    Приход Сарсании – это серьезное усиление. Думаю, сейчас «Зенит». постарается разгрузить свою зарплатную ведомость. Наверняка у команды будут точечные усиления под ту модель, которая будет выбрана Манчини», – считает Уткин.

    В апреле Уткин приостановил карьеру комментатора на телеканале «Евроспорт».

    Источник: Спорт FM

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    02.06.2017 23:02
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 июня 2017, 15:18

      Уважаю Васю, правильно мыслит!Самый интересный комментатор из всех которых знаю,где надо юморнёт,в общем язык хорошо подвешен)

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 3 июня 2017, 14:53

      интересное противостояние Каррера-Манчини будет у нас

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4024

      raritet 3 июня 2017, 10:30

      Интересно , как итальянцу перевели про "идеальную болонку", . Если он правильно все поймет, то наверняка закажет какому-нибудь итальянскому журналисту статейку про " Утятину" под красным вином.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2017, 09:15

      Посмотрим как всё сложится в следующем чемпионате России 2017/18гг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Joker 555 3 июня 2017, 08:09

      Вася офигенный чувак!!! Это крик души чела принявшего на грудь эное количества спиртного. И под этой призмой надо это и воспринимать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 3 июня 2017, 07:16

      :-)

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 07:12

      В утятницу его!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      александр 59 3 июня 2017, 06:57

      Уткин в своём репертауре. А репертуар куцый куцый

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 3 июня 2017, 06:50

      Тихо шифером шурша
      Крыша едет неспеша...

      3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 июня 2017, 06:36

      Уткину нужно дать суток 15 за язык его

      0
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