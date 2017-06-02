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  • Уткин назвал Манчини идеальной болонкой для ношения шарфа «Зенита»

Уткин назвал Манчини идеальной болонкой для ношения шарфа «Зенита»

2 июня 2017, 23:02
37

Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита». Напомним, итальянец сменил в должности Мирчу Луческу, который после увольнения потребовал 2 миллиона евро компенсации.

«Видимо Фурсенко и Манчини все это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто.

Куда бы Фурсенко не приходил – это является неразумным вариантом. Куда бы он не приходил, всегда и везде было весело. Очень веселый вариант. Поэтому наверняка был более разумный вариант чем приход Сергея Фурсенко, а не Роберто Манчини.

Приход Сарсании – это серьезное усиление. Думаю, сейчас «Зенит». постарается разгрузить свою зарплатную ведомость. Наверняка у команды будут точечные усиления под ту модель, которая будет выбрана Манчини», – считает Уткин.

В апреле Уткин приостановил карьеру комментатора на телеканале «Евроспорт».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (37)
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RedWhiteFans2
1496436377
Вася бухать бросил и последнее время рисует очень реалистичные картинки полагаясь не только на свои ощущения , но и на достижения описываемых персонажей. Осталось только Каррере накостылять Манчини и пазл сойдётся.
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Обер-КанцлерЪ
1496437246
Это уже просто хамство. Он сам себя унизил этим высказыванием. Продолжает превращаться в шута горохового из когда-то неплохого комментатора.
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Робинзон
1496438695
подлюшно шутит Вася .
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zico2205
1496439156
За такие слова и по фейсу можно схлопотать...
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NEON-SM
1496443320
каррера может накостылять кому угодно, фартовый тренер с прекрасной мотивацией
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directorpg
1496448025
Совсем без тормозов, мнение, конечно, можно иметь, но оскорблять зачем
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APchelov
1496448923
Васю попросту тошнит от жизни. Она повернулась к нему задом. Вот его и тошнит )))
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Nesterenko
1496449673
Уткина невозможно слушать , он всегда перебивает собеседника, не соглашается, считает себя сильно умным и знающим филологом. Одни только понты, "Буффон не заслужил золотой мяч и кубок ЛЧ, его надо просто выиграть...". Вася, это ты ничего не достоин, потому что несешь какую-то ерунду каждый раз. А про то, что Дзагоева давно в сборной нет из-за травмы ты знаешь, позорище!!
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lesus
1496451456
Желчью исходит, несчастный человек.
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Аид666
1496456520
откуда же в тебе столько г..на? кто же так унизил тебя когда-то что остановиться не можешь?
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