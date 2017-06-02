Уткин назвал Манчини идеальной болонкой для ношения шарфа «Зенита»

Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита». Напомним, итальянец сменил в должности Мирчу Луческу, который после увольнения потребовал 2 миллиона евро компенсации.

«Видимо Фурсенко и Манчини все это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто.

Куда бы Фурсенко не приходил – это является неразумным вариантом. Куда бы он не приходил, всегда и везде было весело. Очень веселый вариант. Поэтому наверняка был более разумный вариант чем приход Сергея Фурсенко, а не Роберто Манчини.

Приход Сарсании – это серьезное усиление. Думаю, сейчас «Зенит». постарается разгрузить свою зарплатную ведомость. Наверняка у команды будут точечные усиления под ту модель, которая будет выбрана Манчини», – считает Уткин.

В апреле Уткин приостановил карьеру комментатора на телеканале «Евроспорт».