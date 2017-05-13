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    Уткин приостановил карьеру комментатора

    Футбольный комментатор телеканала «Евроспорт» Василий Уткин сообщил об уходе из профессии на неопределенный срок. Россиянин объявил о решении в концовке первой полуфинальной встречи плей-офф Чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Редингом» (1:1).

    «Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора. Нужно говорить себе честно, что, конечно же, телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу «Евроспорт» и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на «Евроспорте», на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя. Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания», – сказал журналист.

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 22:44
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 14 мая 2017, 16:10

      Когда услышу тоже самое от Орлова, будет праздник.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:48

      Поперли и оттуда. А он словесно пляшет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 мая 2017, 09:35

      Когда уйдет генич,дам банкет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2017, 09:21

      лучше бы свалили Шмурнов и Чердынцев вот кого противно слушать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 14 мая 2017, 06:44

      Эхо Москвы Васе видимо неплохо башляет. Но все равно ждем, хотя для этого ранее должна случиться отставка Канделаки... Или на ЧМ-18, если его вообще покажут, в чем есть сомнения до сих пор...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 14 мая 2017, 06:10

      Похоже Вася реально устал! Некогда один из лучших и креативных комментаторов в последнее время похоже потерялся в себе... До сих пор вспоминаю его матч-шедевр Англия-Тринидад и Тобаго с ЧМ 2006! Возвращайся, Вася, таким как мы тебя знаем!

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 14 мая 2017, 06:01

      Утка лярва..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 14 мая 2017, 05:41

      да и хрен с тобой
      куды не событие
      .

      -2
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 14 мая 2017, 05:40

      Приостановил на время запоя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 14 мая 2017, 03:48

      куда Вася двинет

      0
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