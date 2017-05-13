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Уткин приостановил карьеру комментатора

13 мая 2017, 22:44
38

Футбольный комментатор телеканала «Евроспорт» Василий Уткин сообщил об уходе из профессии на неопределенный срок. Россиянин объявил о решении в концовке первой полуфинальной встречи плей-офф Чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Редингом» (1:1).

«Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора. Нужно говорить себе честно, что, конечно же, телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу «Евроспорт» и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на «Евроспорте», на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя. Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания», – сказал журналист.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Россия Уткин Василий
Комментарии (38)
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Павелий
1494706353
Гена Орлов, ты теперь когда?
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Бульба
1494706412
Васю рано списывать,он шарит в футболе
Ответить
RedWhiteFans2
1494707305
Добухался Вася. Унесённый ветром.
Ответить
zagrizlik
1494707775
Да всем насрать!
Ответить
APchelov
1494710742
Похоже, у Васи депрессия. Не ушёл бы он в запой. Был бы жив его наставник Маслаченко, вразумил бы. А так... Пропадает Вася
Ответить
alex1951
1494711738
Васисуалий! Это как же так? Ты шо хад творишь то? Нам всем без тебя ..оппа, Футбол без Уткина, Что жаркое из утки без яблок!
Ответить
Asbjorn
1494711741
не велика потеря.в последние годы вася периодически несет чушь полную,еще бы орлов такое же заявление сделал
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xColaz
1494714839
Слава Богу! Надеюсь прекратятся и его гнилые интервью
Ответить
Павел Амурский
1494715383
Полностью отдастся борьбе со спартаком.
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007abdul007
1494716366
Орлову бы приостановить свою деятельность
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