Уткин приостановил карьеру комментатора

Футбольный комментатор телеканала «Евроспорт» Василий Уткин сообщил об уходе из профессии на неопределенный срок. Россиянин объявил о решении в концовке первой полуфинальной встречи плей-офф Чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Редингом» (1:1).

«Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора. Нужно говорить себе честно, что, конечно же, телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу «Евроспорт» и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на «Евроспорте», на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя. Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания», – сказал журналист.