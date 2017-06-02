Трансляции Кубка конфедераций будут разделены между «Матч ТВ» и Первым каналом

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что матчи Кубка конфедераций будут транслировать два телеканала.

Напомним, ранее Канделаки сообщила о заключении соглашения с ФИФА о показе игр домашнего турнира.

«Подтверждаем достижение согласия с ФИФА по покупке медиаправ на показ Кубка конфедераций ФИФА на территории России. Контракт предусматривает разделение трансляций Кубка конфедераций между «Матч ТВ» и Первым каналом. В данное время ведутся переговоры о принципах отбора матчей для их показа на данных федеральных каналах. О достигнутых договоренностях мы сможем сообщить позднее.

Финансовые аспекты данной сделки мы не комментируем, но готовы сообщить, что согласованная стоимость покупки отличается от тех цифр, которые озвучивали некоторые «от анонимного источника».

«Телезрители «Матч ТВ» увидят в эфире и сами трансляции, и сопровождающий их околоспортивный контент. Студии «Матч ТВ», запланированные во всех городах нашей страны, принимающих игры Кубка конфедераций, готовы будут принять всех гостей эфира, а комментаторы и эксперты «Матч ТВ» будут сообщать самую актуальную информацию в режиме реального времени.

Благодарим всех за продуктивный процесс переговоров. Также благодарим многие СМИ за корректную и взвешенную позицию в освещении непростого переговорного процесса», – сказал Канделаки.