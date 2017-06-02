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    В ЦСКА не считают ошибкой приглашение Оланаре

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не считает ошибкой приглашение в команду форварда Аарона Оланаре. По его словам, футболист не может раскрыться из-за травмы колена. Напомним, что 22-летний нападающий второй год находится в составе столичного клуба. В прошедшем сезоне он семь раз выходил на поле, но не забил ни одного гола.

    – Приобретение Оланаре – ошибка?

    – Пока рано так говорить. Он не так часто выходил на поле из-за последствий травмы. Оланаре почти год находился вне футбола, что не могло не сказаться на качестве игры. Причем проблемы связаны не с прооперированным коленом, а с другим.

    – Поясните.

    – Так называемая компенсаторика. Нагрузка переносится с прооперированного колена на другое. Сейчас нападающий проходит курс реабилитации. Врачи делают все возможное. Когда Оланаре здоров – это безусловное усиление. Он футболист очень высокого уровня, что и продемонстрировал в свой первый приход в ЦСКА. Для меня также важна оценка его игры со стороны одноклубников. Все в один голос говорят: Аарон – квалифицированный нападающий, но при условии, что здоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 07:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 2 июня 2017, 12:29

      Здоровья.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 2 июня 2017, 11:51

      Аарон Оланаре еще покажет себя, уверен.

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