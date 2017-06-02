В ЦСКА не считают ошибкой приглашение Оланаре

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не считает ошибкой приглашение в команду форварда Аарона Оланаре. По его словам, футболист не может раскрыться из-за травмы колена. Напомним, что 22-летний нападающий второй год находится в составе столичного клуба. В прошедшем сезоне он семь раз выходил на поле, но не забил ни одного гола.

– Приобретение Оланаре – ошибка?

– Пока рано так говорить. Он не так часто выходил на поле из-за последствий травмы. Оланаре почти год находился вне футбола, что не могло не сказаться на качестве игры. Причем проблемы связаны не с прооперированным коленом, а с другим.

– Поясните.

– Так называемая компенсаторика. Нагрузка переносится с прооперированного колена на другое. Сейчас нападающий проходит курс реабилитации. Врачи делают все возможное. Когда Оланаре здоров – это безусловное усиление. Он футболист очень высокого уровня, что и продемонстрировал в свой первый приход в ЦСКА. Для меня также важна оценка его игры со стороны одноклубников. Все в один голос говорят: Аарон – квалифицированный нападающий, но при условии, что здоров.