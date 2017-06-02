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    Васин: «Обсуждение моей ошибки в игре со «Спартаком» вылезало из каждого утюга»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин признался, что ошибка, которую он допустил в дерби со «Спартаком», помогла ему набраться опыта. Также россиянин дал понять, что в армейской команде никто из игроков не осуждал его за эту оплошность.

    «Это была секундная потеря концентрации – я хотел сохранить мяч, вообще не люблю выбивать его в аут, но сделал очень плохое касание. Таких ситуаций в моей карьере не было – теперь получена надежная прививка: в следующий раз, не задумываясь, выбью мяч за пределы поля.

    Спасибо Черчесову за поддержку, потому что я сам очень переживал. Старался ничего не читать, но обсуждение моей ошибки вылезало буквально из каждого утюга. Хотя ребята в команде вообще эту тему не обсуждали – и это было самым приятным. Когда тебя люди, даже из самых добрых побуждений, начинают жалеть – становится еще противнее. Сейчас все выводы для себя сделаны, эта страница перевернута, идем вперед», – заявил Васин.

    Источник: РФС

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    02.06.2017 01:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 3 июня 2017, 11:59

      Виктор - очень надежный защитник! Играет уверенно! Ошибок не бывает только у тех, кто сидит на скамейке запасных или смотрит футбол по телевизору. Просто цена ошибки у форвардов и защитников разная: в первом случае не забил, а во втором - пропустил!

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 2 июня 2017, 12:46

      Ну, бывает...Джанаев тоже "плюху" от Нецида схватил в концовке дерби, а теперь до травмы играл в Ростове более, чем надежно. А что говорить про защитников свиного клуба, когда они пятерку от армейцев схлопотали, причем Вагнер Лав в том матче трижды забивал играючи, как будто бы защитников вообще не было. Удачи тебе Виктор, ведь альтернативы,как в клубе, так и в сборной все равно нет.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:24

      А что тут обсуждать ! Был откровенный ляп ! Сделал выводы , и хорошо !

      2
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      Рейтинг: +2564

      атеист 2 июня 2017, 09:56

      Вот не надо утюг к уху прикладывать....

      1
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      Рейтинг: +253

      Sancool 2 июня 2017, 09:37

      как же я тебя материл в этом момент...

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 2 июня 2017, 09:05

      Спасибо васин,в этом матче был лучшим !))

      1
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 2 июня 2017, 05:14

      Он этот момент по моему на всю жизнь запомнит

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 июня 2017, 04:59

      Любишь, не любишь - а в таких ситуациях лучше выбить...

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 04:53

      С мыслью про утюг - ты сам утюг.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 2 июня 2017, 04:33

      Молодец, только про утюг зря

      1
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