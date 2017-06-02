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  • Васин: «Обсуждение моей ошибки в игре со «Спартаком» вылезало из каждого утюга»

Васин: «Обсуждение моей ошибки в игре со «Спартаком» вылезало из каждого утюга»

2 июня 2017, 01:30
10

Защитник ЦСКА Виктор Васин признался, что ошибка, которую он допустил в дерби со «Спартаком», помогла ему набраться опыта. Также россиянин дал понять, что в армейской команде никто из игроков не осуждал его за эту оплошность.

«Это была секундная потеря концентрации – я хотел сохранить мяч, вообще не люблю выбивать его в аут, но сделал очень плохое касание. Таких ситуаций в моей карьере не было – теперь получена надежная прививка: в следующий раз, не задумываясь, выбью мяч за пределы поля.

Спасибо Черчесову за поддержку, потому что я сам очень переживал. Старался ничего не читать, но обсуждение моей ошибки вылезало буквально из каждого утюга. Хотя ребята в команде вообще эту тему не обсуждали – и это было самым приятным. Когда тебя люди, даже из самых добрых побуждений, начинают жалеть – становится еще противнее. Сейчас все выводы для себя сделаны, эта страница перевернута, идем вперед», – заявил Васин.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор
Комментарии (10)
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directorpg
1496367185
Молодец, только про утюг зря
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Дядя Серёжа
1496368422
С мыслью про утюг - ты сам утюг.
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Аид666
1496368791
Любишь, не любишь - а в таких ситуациях лучше выбить...
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GSKA1974
1496369653
Он этот момент по моему на всю жизнь запомнит
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spartach n1
1496383531
Спасибо васин,в этом матче был лучшим !))
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Sancool
1496385430
как же я тебя материл в этом момент...
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атеист
1496386590
Вот не надо утюг к уху прикладывать....
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dok66
1496388270
А что тут обсуждать ! Был откровенный ляп ! Сделал выводы , и хорошо !
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Dominator777
1496396807
Ну, бывает...Джанаев тоже "плюху" от Нецида схватил в концовке дерби, а теперь до травмы играл в Ростове более, чем надежно. А что говорить про защитников свиного клуба, когда они пятерку от армейцев схлопотали, причем Вагнер Лав в том матче трижды забивал играючи, как будто бы защитников вообще не было. Удачи тебе Виктор, ведь альтернативы,как в клубе, так и в сборной все равно нет.
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Артур Останков
1496480362
Виктор - очень надежный защитник! Играет уверенно! Ошибок не бывает только у тех, кто сидит на скамейке запасных или смотрит футбол по телевизору. Просто цена ошибки у форвардов и защитников разная: в первом случае не забил, а во втором - пропустил!
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