Васин: «Обсуждение моей ошибки в игре со «Спартаком» вылезало из каждого утюга»

Защитник ЦСКА Виктор Васин признался, что ошибка, которую он допустил в дерби со «Спартаком», помогла ему набраться опыта. Также россиянин дал понять, что в армейской команде никто из игроков не осуждал его за эту оплошность.

«Это была секундная потеря концентрации – я хотел сохранить мяч, вообще не люблю выбивать его в аут, но сделал очень плохое касание. Таких ситуаций в моей карьере не было – теперь получена надежная прививка: в следующий раз, не задумываясь, выбью мяч за пределы поля.

Спасибо Черчесову за поддержку, потому что я сам очень переживал. Старался ничего не читать, но обсуждение моей ошибки вылезало буквально из каждого утюга. Хотя ребята в команде вообще эту тему не обсуждали – и это было самым приятным. Когда тебя люди, даже из самых добрых побуждений, начинают жалеть – становится еще противнее. Сейчас все выводы для себя сделаны, эта страница перевернута, идем вперед», – заявил Васин.