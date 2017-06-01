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  • Навас: «У меня есть предложения из Испании, Турции, США, но было бы неплохо поиграть в «Ростове» еще год»

Навас: «У меня есть предложения из Испании, Турции, США, но было бы неплохо поиграть в «Ростове» еще год»

1 июня 2017, 18:15
10

Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился мнением о своем будущем в донском клубе. По словам футболиста, он имеет предложения от других команд, но хотел бы еще как минимум год провести в стане желто-синих.

Напомним, испанец выступает за «Ростов» с 2015 года. Действующий контракт футболиста истекает 30 июня.

«Никто из руководства «Ростова» не говорил со мной о продлении контракта. Сезон просто завершился, а ко мне никто так и не обратился. В «Ростове» я провел два прекрасных года, и было бы неплохо поиграть тут еще год.

Мне было бы очень приятно продолжить выступать за «Ростов», это команда, в которой собрались отличные ребята, да и болельщики просто великолепные, но думаю, что у клуба другие планы. Продлить контракт мне никто не предложил.

Не знаю, где продолжу карьеру. На данный момент у меня есть предложения из Испании, Шотландии, Нидерландов, Турции и США. Сейчас надо отдохнуть и хорошо обдумать свое будущее», – сказал Навас.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Навас Сесар
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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андрей андреев
1496330805
" это команда, в которой собрались отличные ребята" -Сесар,оглянись.Ребята чемоданы упаковывают.Ты хороший защитник,найдёшь норм клуб.
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Serjoga
1496331592
Ничего не хочется про Ростов говорить! Просто буду ждать следующий сезон и болеть за тех, кто будет играть! Знаю, что Бердыев заберет с собой Наваса, Нобоа, Азмуна, Бухарова (потому им контракт и не предлагают).Но я знаю, что останутся Калачев, Гацкан-они и будут тянуть новый состав! Желаю им удачи!
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Igor Belousov
1496333417
молодец давай в сборную россии
Ответить
x-x-x-x-x
1496336132
ну да. те страны что перечислил не платять как в России.
Ответить
Max Bobr
1496340577
Уедет. А жаль...
Ответить
xapaycm
1496348180
Сезар Навас один из главных "мужиков" Ростова. Безграничная уважуха за игру.
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Дядя Серёжа
1496370126
Ростов встал на колею Томи. Вылезет?
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