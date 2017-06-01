Навас: «У меня есть предложения из Испании, Турции, США, но было бы неплохо поиграть в «Ростове» еще год»

Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился мнением о своем будущем в донском клубе. По словам футболиста, он имеет предложения от других команд, но хотел бы еще как минимум год провести в стане желто-синих.

Напомним, испанец выступает за «Ростов» с 2015 года. Действующий контракт футболиста истекает 30 июня.

«Никто из руководства «Ростова» не говорил со мной о продлении контракта. Сезон просто завершился, а ко мне никто так и не обратился. В «Ростове» я провел два прекрасных года, и было бы неплохо поиграть тут еще год.

Мне было бы очень приятно продолжить выступать за «Ростов», это команда, в которой собрались отличные ребята, да и болельщики просто великолепные, но думаю, что у клуба другие планы. Продлить контракт мне никто не предложил.

Не знаю, где продолжу карьеру. На данный момент у меня есть предложения из Испании, Шотландии, Нидерландов, Турции и США. Сейчас надо отдохнуть и хорошо обдумать свое будущее», – сказал Навас.

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