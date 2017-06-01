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    Навас: «У меня есть предложения из Испании, Турции, США, но было бы неплохо поиграть в «Ростове» еще год»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился мнением о своем будущем в донском клубе. По словам футболиста, он имеет предложения от других команд, но хотел бы еще как минимум год провести в стане желто-синих.

    Напомним, испанец выступает за «Ростов» с 2015 года. Действующий контракт футболиста истекает 30 июня.

    «Никто из руководства «Ростова» не говорил со мной о продлении контракта. Сезон просто завершился, а ко мне никто так и не обратился. В «Ростове» я провел два прекрасных года, и было бы неплохо поиграть тут еще год.

    Мне было бы очень приятно продолжить выступать за «Ростов», это команда, в которой собрались отличные ребята, да и болельщики просто великолепные, но думаю, что у клуба другие планы. Продлить контракт мне никто не предложил.

    Не знаю, где продолжу карьеру. На данный момент у меня есть предложения из Испании, Шотландии, Нидерландов, Турции и США. Сейчас надо отдохнуть и хорошо обдумать свое будущее», – сказал Навас.

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    Источник: Р-Спорт

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    01.06.2017 18:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:22

      Ростов встал на колею Томи. Вылезет?

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 1 июня 2017, 23:16

      Сезар Навас один из главных "мужиков" Ростова. Безграничная уважуха за игру.

      0
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 1 июня 2017, 21:09

      Уедет. А жаль...

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 июня 2017, 19:55

      ну да. те страны что перечислил не платять как в России.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 1 июня 2017, 19:10

      молодец давай в сборную россии

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 июня 2017, 18:39

      Ничего не хочется про Ростов говорить! Просто буду ждать следующий сезон и болеть за тех, кто будет играть! Знаю, что Бердыев заберет с собой Наваса, Нобоа, Азмуна, Бухарова (потому им контракт и не предлагают).Но я знаю, что останутся Калачев, Гацкан-они и будут тянуть новый состав! Желаю им удачи!

      4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Serjoga 1 июня 2017, 19:58

      ошибаешься. Наваса и Бухарова точно не заберет. а Набоа тоже процентов 30 имеет шанс а вот у Азмуна 50 на 50. потому что он возможно поедет в Европу.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Serjoga 2 июня 2017, 08:13

      В нынешнем Рубине до хрена дорогостоящего балласта, который при должном руководстве может ещё и пригодиться тому же Ростову... Ну, Жонатаса может и не отдаст Бердыев, а вот Листьена почему бы и нет...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 июня 2017, 18:26

      " это команда, в которой собрались отличные ребята"
      -Сесар,оглянись.Ребята чемоданы упаковывают.Ты хороший защитник,найдёшь норм клуб.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > андрей андреев 1 июня 2017, 21:25

      какой он клуб найдёт он говорит я бы поиграл ещё годик тут закат карьеры бро ему 37)

      -1
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