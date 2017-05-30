Шалимов: «Не вижу предвзятости со стороны арбитров»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов затронул тему судейства. По мнению специалиста, арбитры в РФПЛ не проявляют предвзятости, но при этом считает необходимым вводить систему видеоповторов.

«На установках и в личных беседах я говорю ребятам, что не вижу предвзятости, к арбитрам надо относиться корректно – люди делают свою работу. И в конце чемпионата увидел, что арбитры оценили наше отношение. Заявление клуба в большей степени касалось необходимости видеоповторов.

Есть ошибки, их можно исправить видеоповторами. О том и речь: судьи могут ошибаться, и почему бы в решающих матчах не воспользоваться помощью видеоарбитра?» – заявил Шалимов.