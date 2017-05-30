Шалимов: «Нынешний «Спартак» сбалансирован, по-европейски мощен»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игре «Спартака», который стал чемпионом в минувшем сезоне чемпионата России.

– Вы довольно ярко высказывались о философии спартаковского футбола – кто показывает схожую игру с той, что была у Бескова?

– Вопрос тонкий. Потому что если просто брать усредненный термин – короткий и средний пас, то сейчас так играют многие. Но этого недостаточно для побед – нужны исполнители. Такого футбола не хватает даже «Барсе», потому что нет больше Хави. И не путайте футбол Бескова и Романцева. У Бескова «Спартак» не владел мячом 70 процентов времени матча – чемпионат СССР был очень конкурентный. В чемпионате России конкуренция оказалась на порядок ниже – и команда владела мячом те самые 70 процентов. Нынешний «Спартак» сбалансирован, по-европейски мощен.

– Когда вы поняли, что «Спартак» будет чемпионом?

– После нашей игры в марте – мы уже были в порядке, проведя три игры в еврокубках. Но красно-белые выглядели очень прилично, стало понятно, что предсезонку провели хорошо.