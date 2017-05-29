Шалимов: «Галицкий не навязывает свое мнение. Решение – только за мной»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о взаимоотношениях с президентом клуба Сергеем Галицким. По словам специалиста, функционер не навязывает свою точку зрения.

– Есть мнение – г-ну Галицкому нужен не столько тренер, сколько человек, с которым он мог бы поговорить о футболе и убедить в правоте своего мнения. Так ли это?

– Мнение свое он не навязывает.

– Тогда что?

– Сергей Николаевич всегда говорит: «Если будешь меня слушать, я тебя уволю». Мы общаемся, и когда идет сезон, каждый день. Живем рядом, гуляем по вечерам. Он приезжает на тренировки, разговаривает с командой.

– Он вам советует что-то по составу?

– Нет. Говорит свое мнение, но решение – только за мной. С его стороны все корректно. Никогда мне не навязывали игрока в основной состав.

– Как-то знакомый рассказывал: во время одного из матчей на предсезонке Галицкий сидел на трибуне и не замолкал всю игру, комментируя события на поле. Он настолько повернут на футболе?

– Да. Он интересуется, он платит свои деньги. В футбол погружен, думаю, даже больше, чем в бизнес. Галицкий постоянно задает вопросы.

«Краснодар» в минувшем сезоне занял четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.