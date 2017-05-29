Карпин заявил, что сборная России должна дойти до полуфинала Кубка конфедераций

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о перспективах сборной России на предстоящем Кубке конфедераций. По мнению специалиста, россияне должны дойти до полуфинала турнира.

«Если говорить абстрактно, страна, принимающая Кубок конфедераций, должна играть в финале. Если говорить конкретно о сборной России – обязаны доходить до полуфинала. Задачи на сборе? Сезон только закончился. Физически подтягивать никого не надо. Работать над тактикой и «стандартами», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.