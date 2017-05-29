Дортмундская «Боруссия» подтвердила разрыв крестообразной связки у Ройса

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс получил частичный разрыв задней крестообразной связки правого колена в финале Кубка Германии с «Айнтрахтом» (2:1). Сообщается, что игрок выбыл на несколько месяцев.

В ближайшие дни будет проведено подробное медобследование, после которого доктора определят для хавбека курс лечения. «Шмели» пока не готовы предоставить информацию о точных сроках возвращения футболиста на поле.

В завершившемся розыгрыше Бундеслиги Ройс принял участие в 16-ти поединках, записав в свой актив пять мячей и четыре голевые передачи.