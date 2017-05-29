Уилкшир: «С первого же дня почувствовал себя в «Динамо» своим»

Бывший защитник московского «Динамо» и грозненского «Терека» Люк Уилкшир с теплом в голосе вспоминает период своего выступления в России.

«С первого же дня почувствовал себя в «Динамо» своим. Парни из команды и персонала постоянно веселили меня, приветствуя фразой: «Люк, я твой отец». А фаны даже придумали в мою честь специальную кричалку «Люк! Люк! Люк!».

Как-то раз Австралия играла посреди недели, и я вернулся в Москву за день до матча чемпионата России. Тренер «Динамо» Андрей Кобелев посмотрел на меня и говорит: «Ты весь синий от перелетов, завтра отдыхаешь». Но я всегда знал, что при должном настрое усталость не имеет никакого значения. Я был уверен, что могу сыграть», – рассказал Уилкшир.

Напомним, что сборная Австралии сыграет на предстоящем Кубке конфедераций.