Защитник «Милана» Палетта получил пятую красную карточку в сезоне, установив новый рекорд Серии А

В матче 38-го тура чемпионата Италии «Кальяри» и «Милан» играют вничью – 1:1 (80-я минута).

Защитник гостей Габриэль Палетта получил две желтые карточки с 67-й по 75-ю минуту встречи. Удаление стало для итальянца пятым в текущем сезоне Серии А. Палетта побил рекорд экс-защитника «Пармы» Луиджи Аполлони – серебряный призер чемпионата мира-1994 удерживал рекорд по количеству красных карточек в одном сезоне чемпионата с показателем «4».

31-летний Палетта провел 32-й матч во всех турнирах сезона. На его счету два гола и две голевые передачи.