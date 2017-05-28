Автобус №10 в Риме ездит с надписью «Спасибо, капитан» в адрес Тотти

25-го мая капитан «Ромы» Франческо Тотти объявил об уходе из клуба по завершении сезона. В 25-м сезоне за римлян итальянец принял участие в 27-ми играх команды Лучано Спаллетти, забив три гола и отдав семь результативных передач. «Рома» завершила сезон в Серии А на второй строчке в турнирной таблице.

На последнюю тренировку форварда пришли тысячи человек. Пресс-служба столичного клуба поделилась фотографией баннера в Индонезии с надписью в адрес Тотти.

Сегодня автобус №10 в Риме ездит с надписью «Grazie Capitano» (спасибо, капитан).

Воспитанник «Ромы» Тотти выступал за клуб на протяжении всей профессиональной карьеры, начиная с 1992 года. На его счету один кубок Серии А, два Кубка и Суперкубка Италии. Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии является восьмикратным вице-чемпионом страны.