Болельщики из Индонезии повесили на мосту баннер «Мы будем скучать по тебе, Тотти. Пожалуйста, останься»

Пресс-служба «Ромы» в твиттере опубликовала фотографию баннера в адрес нападающего Франческо Тоти. Текст растяжки, висящей на мосту, гласит: «Мы будем скучать по тебе, Тотти-гол. Пожалуйста, останься».

«Просто невероятно. Сегодня ночью на мосту в индонезийском городе Депок появился этот баннер. Это в 10-ти тысячах километров от Рима. Это страсть», – подписали изображение работники «Ромы».

25-го мая капитан римлян объявил об уходе из клуба по окончании сезона. На последнюю тренировку 40-летнего чемпиона мира пришли тысячи болельщиков.