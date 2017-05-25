Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что покинет римский клуб после матча 38-го тура чемпионата Италии с «Дженоа».

Напомним, ранее появилась информация о том, что 40-летний футболист по окончании сезона займет пост технического директора «Ромы».

«Рома» – «Дженоа», 28 мая. Последний раз, когда я смогу надеть майку «Ромы». Не могу сказать в нескольких словах, что для меня значат эти цвета.

Чувствую, что всегда буду питать особую страсть к футболу. Я готов к новому вызову», – сообщил Тотти.

Напомним, что Тотти выступает за «Рому» с 1992 года. За это время форвард провел за римлян 618 матчей, в которых забил 250 голов.