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    Тотти объявил об уходе из «Ромы»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что покинет римский клуб после матча 38-го тура чемпионата Италии с «Дженоа».

    Напомним, ранее появилась информация о том, что 40-летний футболист по окончании сезона займет пост технического директора «Ромы».

    «Рома» – «Дженоа», 28 мая. Последний раз, когда я смогу надеть майку «Ромы». Не могу сказать в нескольких словах, что для меня значат эти цвета.

    Чувствую, что всегда буду питать особую страсть к футболу. Я готов к новому вызову», – сообщил Тотти.

    Напомним, что Тотти выступает за «Рому» с 1992 года. За это время форвард провел за римлян 618 матчей, в которых забил 250 голов.

    Источник: Twitter

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    25.05.2017 16:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 27 мая 2017, 10:33

      Император...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 25 мая 2017, 21:49

      Не когда особо не интересовался Ромой, но Франческо из тех футболистов, которых не уважать нельзя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 25 мая 2017, 21:48

      Заголовок составлен так , как будто он куда то уходит , но он вроде должен остаться в системе клуба техническим директором ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 25 мая 2017, 18:58

      Заканчивается эпоха.
      Печально все это, друзья.
      Успехов Ческо во всем!
      Фан Ювентуса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 25 мая 2017, 18:25

      Легенда.

      -3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 мая 2017, 18:10

      Удачи, Франческо! Вслепую, не глядя на фланг, с центра поля делать пас фланговому хаву и выводить его в атаку так, как это делал ФРАНЧЕСКО ТОТТИ, не умел и не умеет никто! И это феноменальное умение проявилось в полной мере на закате карьеры легенды "Ромы"!
      "Королева в восхищении!" (с).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 17:00

      Не понятно почему не остался в системе Ромы ? Ну точно бы пригодился !

      0
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      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > dok66 25 мая 2017, 17:36

      Причина, скорее всего, в деньгах!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > multiscan 25 мая 2017, 17:52

      Да вроде уже заработал , а там что - медом намазано .

      0
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      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > dok66 25 мая 2017, 18:21

      Есть много людей,которым всегда мало!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > multiscan 25 мая 2017, 18:48

      Тотти из них ? Может быть ....

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      Рейтинг: +22

      drago922 25 мая 2017, 16:51

      жаль , из за Спагетти не играл почти два последних сезона

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