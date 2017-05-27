Тысячи болельщиков «Ромы» пришли на последнюю тренировку Тотти

«Рома» провела последнюю тренировку в рамках нынешнего сезона. Для 40-летнего капитана Франческо Тотти занятие стало последним в римском клубе. 25-го мая итальянец объявил о своем уходе по окончании сезона.
Тренировку посетило несколько тысяч болельщиков.
Воспитанник «Ромы» Тотти выступал за клуб на протяжении всей профессиональной карьеры, начиная с 1992 года. На его счету один кубок Серии А, два Кубка и Суперкубка Италии. Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии является восьмикратным вице-чемпионом страны.
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Источник: ФК «Рома»