Овечкин подарит Глушакову клюшку, если он забьет шесть голов на Кубке конфедераций-2017

Игрок сборной России по хоккею Александр Овечкин заявил, что подарит клюшку полузащитнику Денису Глушакову, если тот в составе национальной команды забьет шесть голов на Кубке конфедераций-2017.

«Если Денис Глушаков забьет шесть мячей на Кубке конфедераций, то я ему подарю свою фирменную клюшку.

Верю ли я в то, что он сможет забить шесть? Ну он лучший игрок чемпионата России, плюс чемпион страны. Я буду переживать и поддерживать его лично», – сказал Овечкин.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.