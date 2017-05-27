«Милан» разочаровался в Деулофеу

Руководство «Милана» приняло решение расстаться с полузащитником Жераром Деулофеу по истечении срока аренды в июне. Сообщается, что из-за нестабильной игры испанца в последние недели «россонери» отказались от идеи оставить 23-летнего футболиста в команде.

Деулофеу, права на которого принадлежат «Эвертону», присоединился к миланцам в январе этого года. За это время он записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи в 17-ти матчах Серии А. Также хавбек заработал вызов в сборную Испании и даже отличился в товарищеской встрече с Францией (2:0), состоявшейся 28 марта.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Деулофеу является «Барселона», которая по контракту с «Эвертоном» имеет право первоочередного выкупа игрока за 12 миллионов евро.