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«Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом «Сампдории»

27 мая 2017, 10:33
15

Футбольный агент Винченцо Тропиано, который является представителем форварда «Сампдории» Анте Будимира, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны российских клубов.

«На данный момент я могу подтвердить интерес со стороны пражской «Спарты» и «Риеки». Кроме этого, футболистом интересуются московские «Спартак» и «Локомотив». Могу сказать, что Анте пользуется большим авторитетом на рынке Европе, но и в Италии есть несколько клубов, которые хотели бы подписать его.

На данный момент он игрок «Сампдории», хотя в этом году у него не было шанса показать себя. Теперь мы должны выяснить, как будет развиваться ситуация, и тогда поставим точку.

Возвращение в «Кротоне»? Посмотрим, пока рано что-то говорить на этот счет», – приводит слова агента Calcio Web.

25-летний хорватский футболист провел в этом сезоне 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Сампдория Спартак Локомотив Спарта Риека Кротоне
Комментарии (15)
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NEON-SM
1495870746
хреновый он нап, защитника в италии лучше ищите
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Обер-КанцлерЪ
1495872373
Это какая-то дичь, он слаб даже для Оренбурга (при всём уважении к Оренбургу) !
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h3LL1k
1495872893
нападающий который не забивает XD отличный нападающий XD
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kirjuhaaa
1495872990
1 гол за сезон. Лучше Давыдова наигрывать, чем всякий шлак покупать
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Футболозавр Рекс
1495873686
"интерес со стороны пражской «Спарты» и «Риеки»", "«Локомотив»","Возвращение в «Кротоне»". Два вопроса, как этим может интересоваться Спартак и о каком пользовании "большим авторитетом на рынке" идёт речь? Агенту главное наврать побольше.
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Чеба
1495875554
Вот интересно, а Смолов в спартаке заиграл бы?
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datura
1495877518
А есть такой же, только с перламутровыми пуговицами? Нет? Будем искать.... :)))
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Raider26
1495964282
ахуенный форвард, 1 гол в 14 играх, пипец
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bumer_moscow
1496038250
Ужас.Моя бабушка больше забиавала
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Д Альбертини
1496064865
Мда, сомнительный вариант усиления клуба, форвардом этаким, с удручающей статистикой.
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