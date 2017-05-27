«Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом «Сампдории»

Футбольный агент Винченцо Тропиано, который является представителем форварда «Сампдории» Анте Будимира, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны российских клубов.

«На данный момент я могу подтвердить интерес со стороны пражской «Спарты» и «Риеки». Кроме этого, футболистом интересуются московские «Спартак» и «Локомотив». Могу сказать, что Анте пользуется большим авторитетом на рынке Европе, но и в Италии есть несколько клубов, которые хотели бы подписать его.

На данный момент он игрок «Сампдории», хотя в этом году у него не было шанса показать себя. Теперь мы должны выяснить, как будет развиваться ситуация, и тогда поставим точку.

Возвращение в «Кротоне»? Посмотрим, пока рано что-то говорить на этот счет», – приводит слова агента Calcio Web.

25-летний хорватский футболист провел в этом сезоне 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.