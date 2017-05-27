Колыванов ставит на «Оренбург»

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов считает, что после первого матча за право выхода в Премьер-лигу «Оренбург» имеет определенное преимущество над «СКА-Хабаровск».

«Не думаю, что «Оренбург» может быть спокоен. Матч будет интересным, поскольку Хабаровску нужно будет забивать. Думаю, что хозяева будут аккуратно играть, а СКА придется раскрываться и играть в более созидательный футбол, чтобы забить.

Первый матч был равным, оба соперника осторожничали, стараясь не пропустить, и не показали того, на что способны. «Оренбург» – опытная команда, которая очень неплохо провела дебютный сезон в РФПЛ, и у нее больше шансов. У этого коллектива хорошая оборона, которую хабаровчанам будет сложно вскрыть. Поэтому в процентном соотношении 60 на 40 «Оренбург» имеет преимущество», – сказал Колыванов.

В первом матче «СКА-Хабаровск» – «Оренбург» была зафиксирована ничья – 0:0. Ответный поединок пройдет в Оренбурге 28 мая.