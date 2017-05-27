«Ювентус» провел переговоры с агентом Ди Марии

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что 29-летний аргентинец попал в сферу интересов «Ювентуса».

Туринский клуб уже провел встречу с агентом футболиста. Стороны намерены продолжить переговоры после финала Лиги чемпионов, который пройдет 3 июня в Кардиффе.

По данным источника, «ПСЖ» намерен получить от продажи хавбека как минимум 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Ди Мария провел 29 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.